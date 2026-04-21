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為美伊談判辯護 川普：內容遠比歐巴馬時期的協議好

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普20日表示，如果美伊之間達成協議，內容將保證全世界的和平和安全，並表示，美伊之間正在談判的協議遠比歐巴馬政府時期的「聯合全面行動計畫」（JCPOA，即伊朗核子協議）要好。

美伊之間有可能在本周展開新一輪的和談，據華爾街日報報導指出，美方希望伊朗開放荷莫茲海峽，同時要求伊朗至少凍結核計畫20年的時間，並移除現有的濃縮鈾。

川普20日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國與伊朗正在討論的協議遠比歐巴馬時期的聯合全面行動計畫來得好，稱那是對美國國安來說最糟糕的協議；川普認為，歐巴馬時期的協議保證伊朗最後會取得核武，而現在正在討論的協議內容絕對不會允許這樣的情況發生。

川普說，歐巴馬政府當初送了17億美元給伊朗，任由他們花用，再加上又給了伊朗數千億美元；川普認為說，如果不是他終結了那項協議，伊朗將動用核武攻擊以色列和整個中東，包括美軍位於中東的基地。

川普說，如果美伊達成協議，將會保證以色列、中東、歐洲、美國，乃至於所有地方的和平和安全；這項協議將會讓全世界都引以為傲，而非像過去無能和懦弱的領導人所帶來的窘迫和羞辱。

川普20日在社群網絡上為自己對伊朗的政策辯護，除了強調他並非因為以色列的慫恿才開戰，同時也對美伊正在討論的協議內容辯護，反擊歐巴馬政府時期所推動的伊朗核子協議條件更好的質疑。

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