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美媒：伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導

美國「紐約郵報」引述分析師指出，伊朗強硬派伊斯蘭革命衛隊（IRGC）領袖在週末期間，已實質掌控該國軍事與談判團隊，溫和派已被邊緣化。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）表示，伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）及其核心圈成員據稱已掌控國家，跡象包括伊朗攻擊試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，以及拒絕參與本週與美國的和平談判。

據悉，這種突如其來的強硬轉向顯示，伊朗領導層中較溫和的成員已被邊緣化，包括外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）等人。

阿拉奇在週末與川普政府達成共識後，原本同意開放荷莫茲海峽，但革命衛隊要求在美國對伊朗港口實施封鎖情況下，該海峽仍須保持關閉。

據報導，瓦希迪獲得伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書、前革命衛隊指揮官左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）的支持，以掌控荷莫茲海峽，進一步鞏固了瓦希迪對伊朗政局的控制。

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