快訊

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

僵持6小時…美軍轟伊朗貨輪 第2輪談判生變

聯合報／ 編譯廖振堯、盧思綸／綜合報導
伊朗貨船「圖斯卡號」十九日在阿拉伯海強行突破美軍封鎖，僵持長達六個小時後，遭到美軍驅逐艦開火擊中輪機艙並扣押。路透
伊朗貨船「圖斯卡號」十九日在阿拉伯海強行突破美軍封鎖，僵持長達六個小時後，遭到美軍驅逐艦開火擊中輪機艙並扣押。路透

美軍十九日在荷莫茲海峽附近攻擊並扣押一艘伊朗貨輪「圖斯卡號」，伊朗誓言報復，讓美伊第二輪談判增添變數。

能源運輸要道荷莫茲海峽目前受到雙重封鎖，伊朗禁止各國船舶通行，美國則擋下經該海峽進入伊朗港口的船隻。「圖斯卡號」當時在阿拉伯海北部以十七節航速駛往伊朗南部阿巴斯港，美軍中央司令部表示，美軍多次警告圖斯卡號不得突破美國封鎖線，然而該貨輪船員拒絕服從命令，雙方僵持六個小時後，美軍史普魯恩斯號驅逐艦開砲，五吋艦砲擊中圖斯卡號輪機艙，癱瘓其推進系統。

川普十九日在社群平台提及此事，指伊朗船員拒絕服從，因此我們的軍艦炸毀其輪機艙，使其無法繼續航行。川普說，美軍陸戰隊已控制該船，並登船檢查船上物品。

中央司令部統計，自美國在荷莫茲海峽實施海上封鎖以來，美軍已責令廿五艘商船掉頭或返回伊朗港口，圖斯卡號是美軍已知首次動用武力攔截的船隻；因與伊朗航運公司有關聯，圖斯卡號已被美國財政部外國資產管制辦公室制裁。

登船扣押 美國中央司令部廿日發布影片截圖顯示，美軍陸戰隊登上伊朗「圖斯卡號」貨輪。法新社
登船扣押 美國中央司令部廿日發布影片截圖顯示，美軍陸戰隊登上伊朗「圖斯卡號」貨輪。法新社

伊軍報復 發射無人機攻擊美軍戰艦

同時，美軍可能正準備登上其他與伊朗相關的船隻，以加強施壓伊朗經濟，迫使其重新開放荷莫茲海峽，並同意美國政府提出的長期停火條件。

伊朗軍方發言人稱美軍扣押伊朗貨輪是「武裝海盜行為」，將展開回應與報復。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗已發射無人機攻擊阿曼灣的美軍戰艦，此外並未提供更多細節及可能造成的損害。

伊外交部批美違協議 談判訊息模糊

此事恐影響美伊第二輪談判。美國總統川普十九日表示，美方代表團廿日晚間將抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第二輪美伊談判，不過伊朗對於是否參加談判發出模糊訊息。

伊朗外交部發言人貝卡伊說，美國聲稱奉行外交政策和準備談判，卻又攻擊伊朗貨輪、封鎖伊朗港口以及延後實施黎巴嫩停火，這些舉措「違反停火協議」，他說，「截至目前，我們對下一輪談判暫無任何計畫，也未做出任何相關決定。」

美伊十四天停火即將於四月廿二日到期。川普十九日發文威脅，伊朗若不接受美方提出的「非常公平又合理協議」，美方將摧毀伊朗所有電廠及橋梁。

范斯可望再率團 巴國增派安全人員

白宮官員表示，美國副總統范斯料將率領美方代表團，同行者包括白宮特使威科夫與川普女婿庫許納。若談判成行，這將是四月八日為期兩周停火生效以來，雙方高層官員再度會面。

儘管伊朗是否出席仍不確定，巴基斯坦仍準備主辦談判。官員說，將在伊斯蘭馬巴德增一萬名安全人員。

以色列 伊朗 美國 川普 美軍 荷莫茲海峽

延伸閱讀

影/美軍扣押伊朗貨船！對峙6小時開火3次畫面曝 伊朗回應了

美伊停火倒計時 德黑蘭批美軍向伊朗商船開火

從中國駛往伊朗貨輪遭美軍扣押 德黑蘭誓言報復

中東戰爭第51天／美軍強行扣押伊朗貨輪 最新發展一次看

相關新聞

傳美伊和談預定本周三登場 川普：伊朗若不出席也「沒關係」

CNN引述知情人士報導，美國和伊朗的最新一輪談判，計劃本周三（22日）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行。

美伊談判傳新進展 巴基斯坦官員：伊朗願派代表團參與第2輪與美談判

兩名巴基斯坦官員今天透露，伊朗當局已表示，願於本周派遣代表團至巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德參與第2輪美伊談判

陸駛往伊朗貨輪被美軍扣押 習近平與沙烏地王儲通話「立即全面停火」談通航

從中國駛往伊朗的1艘貨輪遭美軍扣押後，中國國家主席習近平今天與沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼通話。習近平說，...

伊朗鷹派國會議員 將立法控制荷莫茲海峽

伊朗國會議員、革命衛隊前官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受ＢＢＣ訪問時放話，伊朗絕不會交出荷莫茲海峽控制權，正推動把相關主張正式寫入法律。他表示鄰國充斥美軍基地，才是出賣中東的人，而美國則是世上頭號海盜。

美攻擊伊朗貨船 陸戰隊垂降占領

美國總統川普十九日證實，伊朗貨船「圖斯卡號」不服美方多次停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭美國海軍艦艇擊穿引擎室當場截停。美國中央司令部廿日公布美軍登檢畫面，證實陸戰隊員從兩棲突擊艦「的黎波里號」乘直升機出動，以繩索垂降至貨船甲板執行任務。

台塑油輪通過荷莫茲海峽 200萬桶原油將抵台

台塑海運旗下超大型原油輪君善輪（Fpmc C Lord）上周已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助舒解台灣缺油的燃眉之急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。