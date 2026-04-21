僵持6小時…美軍轟伊朗貨輪 第2輪談判生變

美軍十九日在荷莫茲海峽附近攻擊並扣押一艘伊朗貨輪「圖斯卡號」，伊朗誓言報復，讓美伊第二輪談判增添變數。

能源運輸要道荷莫茲海峽目前受到雙重封鎖，伊朗禁止各國船舶通行，美國則擋下經該海峽進入伊朗港口的船隻。「圖斯卡號」當時在阿拉伯海北部以十七節航速駛往伊朗南部阿巴斯港，美軍中央司令部表示，美軍多次警告圖斯卡號不得突破美國封鎖線，然而該貨輪船員拒絕服從命令，雙方僵持六個小時後，美軍史普魯恩斯號驅逐艦開砲，五吋艦砲擊中圖斯卡號輪機艙，癱瘓其推進系統。

川普十九日在社群平台提及此事，指伊朗船員拒絕服從，因此我們的軍艦炸毀其輪機艙，使其無法繼續航行。川普說，美軍陸戰隊已控制該船，並登船檢查船上物品。

中央司令部統計，自美國在荷莫茲海峽實施海上封鎖以來，美軍已責令廿五艘商船掉頭或返回伊朗港口，圖斯卡號是美軍已知首次動用武力攔截的船隻；因與伊朗航運公司有關聯，圖斯卡號已被美國財政部外國資產管制辦公室制裁。

登船扣押 美國中央司令部廿日發布影片截圖顯示，美軍陸戰隊登上伊朗「圖斯卡號」貨輪。法新社

伊軍報復 發射無人機攻擊美軍戰艦

同時，美軍可能正準備登上其他與伊朗相關的船隻，以加強施壓伊朗經濟，迫使其重新開放荷莫茲海峽，並同意美國政府提出的長期停火條件。

伊朗軍方發言人稱美軍扣押伊朗貨輪是「武裝海盜行為」，將展開回應與報復。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗已發射無人機攻擊阿曼灣的美軍戰艦，此外並未提供更多細節及可能造成的損害。

伊外交部批美違協議 談判訊息模糊

此事恐影響美伊第二輪談判。美國總統川普十九日表示，美方代表團廿日晚間將抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第二輪美伊談判，不過伊朗對於是否參加談判發出模糊訊息。

伊朗外交部發言人貝卡伊說，美國聲稱奉行外交政策和準備談判，卻又攻擊伊朗貨輪、封鎖伊朗港口以及延後實施黎巴嫩停火，這些舉措「違反停火協議」，他說，「截至目前，我們對下一輪談判暫無任何計畫，也未做出任何相關決定。」

美伊十四天停火即將於四月廿二日到期。川普十九日發文威脅，伊朗若不接受美方提出的「非常公平又合理協議」，美方將摧毀伊朗所有電廠及橋梁。

范斯可望再率團 巴國增派安全人員

白宮官員表示，美國副總統范斯料將率領美方代表團，同行者包括白宮特使威科夫與川普女婿庫許納。若談判成行，這將是四月八日為期兩周停火生效以來，雙方高層官員再度會面。

儘管伊朗是否出席仍不確定，巴基斯坦仍準備主辦談判。官員說，將在伊斯蘭馬巴德增一萬名安全人員。