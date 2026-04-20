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川普稱伊朗停火協議「極不可能」延長 國際油價擴大漲幅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普表示，「極不可能」延長與伊朗達成的停火協議。美聯社
美國總統川普表示，「極不可能」延長與伊朗達成的停火協議。美聯社

美國總統川普表示，如果未在與伊朗達成的為期兩周停火協議本周到期前敲定新協議，現有停火協議「極不可能」延長，並強調達成協議前將持續封鎖伊朗港口，國際油價漲幅應聲擴大。

川普20日接受電訪時表示，美國副總統范斯20日稍晚將飛往巴基斯坦，與伊朗重啟協商，雙方21日將展開談判。被問到停火協議相關問題時，川普強調「極不可能」延長這項協議，並提醒協議將在美東時間22日晚上到期。

川普也表示，美國與伊朗敲定協議前，將持續封鎖伊朗港口。川普說：「他們希望我開放，伊朗人很希望開放港口，但除非簽署協議，否則我不會開放。」

川普這番言論帶動國際油價漲幅擴大，西德州中級原油期貨價格20日盤中勁揚6.1%，報每桶88.94美元，布蘭特原油漲5.5%至95.36美元。

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