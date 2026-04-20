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美國與伊朗第2輪談判告吹？ 川普稱沒這回事

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普18日在白宮橢圓辦公室。美聯社
美國總統川普18日在白宮橢圓辦公室。美聯社

對外界懷疑在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的第2輪美伊談判是否將告吹，美國總統川普20日接受紐約郵報訪問時說，「我們應當會舉行談判」。

對外界懷疑次輪美伊談判將破裂，川普20日受訪時不予理會。他還說，「我們目前假設沒有人正在耍花招」。

川普也證實，美國副總統范斯、中東特使威科夫及自己的女婿庫許納已從美國啟程前往伊斯蘭馬巴德來為這次談判做準備，「他們現在正前往（巴基斯坦）」。

川普並重申，若談判達成突破，他將願與伊朗領導高層會面。

另外，巴基斯坦消息人士對紐郵指稱，伊朗目前擺出的強硬立場只是「裝模作樣」，旨在第2輪談判時設法取得最大優勢和利益。

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