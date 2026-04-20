美國與伊朗第2輪談判告吹？ 川普稱沒這回事

伊朗國會議員、革命衛隊前官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受ＢＢＣ訪問時放話，伊朗絕不會交出荷莫茲海峽控制權，正推動把相關主張正式寫入法律。他表示鄰國充斥美軍基地，才是出賣中東的人，而美國則是世上頭號海盜。

2026-04-21 00:00