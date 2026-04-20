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CNN：第2輪美伊和談22日巴基斯坦登場 范斯21日啟程

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，美國和伊朗的第2輪談判目前計劃22日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，美國副總統范斯（JD Vance）明天將從華府啟程前往參加。

不過這些消息人士也提醒，由於美國與伊朗方面仍皆持續公開發表激烈對立言論，新一輪和談仍可能有變數。

白宮回覆CNN詢問時僅表示，關於第2輪談判的時間點尚無正式消息，「預期（美方）代表團很快就會上路，但不確定是何時」。

美國總統川普（Donald Trump）今天上午接受「紐約郵報」（New York Post）電話訪問時則說，美方談判代表「現正前往」巴基斯坦且「今晚就會在那裡」。然而這些說法似乎言之過早。

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