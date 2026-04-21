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習近平通話沙國王儲 主張中東應立即停火

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

中東局勢不明，大陸國家主席習近平昨（20）日應約同沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話。習近平就當前中東情勢稱，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，荷莫茲海峽應保持正常通行。穆罕默德說，願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃。

針對當前中東海灣地區局勢，新華社報導，習近平在通話時強調，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，堅持通過政治外交途徑化解爭端。他表示，荷莫茲海峽應該保持正常通行，這符合地區國家和國際社會共同利益。中方支持地區國家構建睦鄰、發展、安全、合作的共同家園，把前途命運掌握在自己手中，促進地區長治久安。

穆罕默德表示，當前中東戰事損害海灣國家安全，嚴重影響世界能源供應和經濟運行。沙烏地致力於通過對話解決矛盾分歧，希望避免局勢升級。他稱中國是負責任的世界大國，一貫秉持公正立場，支持中東國家睦鄰友好、對話合作。沙烏地願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃，確保荷莫茲海峽航行安全和自由，共同尋找實現地區長治久安的辦法。

另針對有報導說日前美軍攔截了一艘駛向伊朗的油輪，大陸外交部發言人郭嘉昆昨在記者會回應，荷莫茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。希望有關方以負責任的態度恪守停火協定，避免激化矛盾、加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。

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