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MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

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美伊和談 傳22日登場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

CNN引述知情人士報導，美國伊朗最新一輪談判，計劃本周三（22日）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行。

CNN在X平台發文寫道，美國副總范斯預計21日離開美國，但時間仍有可能改變。

由於伊朗向船隻開火，並重新對荷莫茲海峽實施管制，美國海軍也扣押伊朗船隻，國際油價與天然氣20日開盤大幅飆升，但到台灣時間晚間，漲幅收斂至3%左右。

布蘭特原油期貨20日稍早一度大漲7.9%，隨後漲幅縮小至2.93%報每桶93.03美元。西德州原油期貨早盤衝高8.8%，之後漲幅收斂至3.97%報每桶87.18美元。歐洲天然氣價格上漲約3%。黃金現貨價格下挫0.18%，報每英兩4,821.48美元。

油價雖再度上漲，但如今布蘭特原油期貨仍比3月的高點低了15%以上。這不僅是因川普似乎渴望結束這場戰爭。原油價格居高不下，顯然也正對需求產生衝擊。

原料價格的飆升，最終往往會隨著新供應的投入或消費受到抑制而回落。在荷莫茲海峽封鎖，推升油價後，抑制消費力，正開始發揮作用。

其中一個現象是現貨油價已大幅下跌。根據Argus Media的評估，現貨油價在戰爭初期曾突破每桶140美元，但17日已跌破99美元。期貨比較能反映投資者情緒的起伏，而現貨市場更能反映實體交易的真實情況。

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