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川普淡化美伊談判破局疑慮 稱願會見伊朗領導人
美國總統川普告訴「紐約郵報」（New York Post），如果美國與伊朗的談判取得重大突破，他願意親自與伊朗政權領導人會面。
針對伊朗宣稱不會參加最新一輪美伊和平談判，川普予以冷處理，他在接受簡短採訪時，淡化外界對談判可能破局的疑慮。他指出：「我們應該會進行談判。所以我認為目前沒有人在耍花招。」
川普今晨證實，美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及顧問庫許納（JaredKushner）已離開美國，前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，為會談作準備。
據報導，川普說：「他們現在正過去。他們會在今晚（伊斯蘭馬巴德時間）抵達。」
川普也對重大外交突破持開放態度，如果契機出現，他願意直接與伊朗領導層會談。他提及：「我不排斥和他們見面。」
他還說：「如果他們想見面，我們有非常有能力的人，但我不排斥和他們見面。」
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