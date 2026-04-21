習近平、沙烏地王儲通話 促全面停火

中東局勢不明，大陸國家主席習近平昨日應約同沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話。習近平就當前中東情勢稱，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，荷莫茲海峽應保持正常通行。穆罕默德說，願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃。

針對當前中東海灣地區局勢，新華社報導，習近平在通話時強調，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，堅持通過政治外交途徑化解爭端。他表示，荷莫茲海峽應該保持正常通行，這符合地區國家和國際社會共同利益。中方支持地區國家構建睦鄰、發展、安全、合作的共同家園，把前途命運掌握在自己手中，促進地區長治久安。

穆罕默德表示，當前中東戰事損害海灣國家安全，嚴重影響世界能源供應和經濟運行。沙烏地致力於通過對話解決矛盾分歧，希望避免局勢升級。他稱中國是負責任的世界大國，一貫秉持公正立場，支持中東國家睦鄰友好、對話合作。沙烏地願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃，確保荷莫茲海峽航行安全和自由，共同尋找實現地區長治久安的辦法。

另針對有報導說日前美軍攔截了一艘駛向伊朗的油輪，大陸外交部發言人郭嘉昆昨在記者會回應，荷莫茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。希望有關方以負責任的態度恪守停火協定，避免激化矛盾、加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。