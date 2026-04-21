快訊

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑油輪通過荷莫茲海峽 200萬桶原油將抵台

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

台塑海運旗下超大型原油輪君善輪（Fpmc C Lord）上周已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助舒解台灣缺油的燃眉之急。

路透引述航運分析公司Kpler的數據報導，上周六荷莫茲海峽短暫開放期間，有超過廿艘船通過，創下三月一日以來的最高紀錄，其中懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪載有約兩百萬桶沙烏地阿拉伯原油，正前往台灣。

據船舶追蹤網站顯示，君善輪預估五月六日可抵麥寮港。台塑海運官網顯示旗下有六艘超大型油輪，均掛賴比瑞亞籍。

經濟部長龔明鑫日前曾表示，台灣每日平均使用約十五萬桶原油，兩百萬桶原油足以撑上兩周用量。

在周六成功通過的船隻當中，有五艘最後一次裝載的貨物來自伊朗，涵蓋油品到金屬。其中三艘為液化石油氣（ＬＰＧ）運輸船，正分別前往中國大陸和印度。

伊朗外交部長阿拉奇上周五在Ｘ平台上發文宣稱荷莫茲海峽「完全開放」後，部分滯留波斯灣的油輪隨即起錨，航向這條狹窄水道。一艘印度油輪船東接受彭博訪問時表示，這艘油輪當時認定已獲得通行許可，但當船接近伊朗時，卻收到海峽又遭封鎖的語音訊息，伊朗海軍向油輪喊話要求掉頭。

阿拉齊放出的消息加上美國總統川普也宣布荷莫茲海峽已開放，讓少數船隻周六成功通過，但多數船隻仍選擇掉頭並放棄嘗試。但因川普不願解除伊朗港口封鎖，伊朗軍方隨即宣布海峽重新關閉，到了周日，荷莫茲海峽海運再陷停擺。

以色列 伊朗 美國 台塑

延伸閱讀

台塑載200萬桶原油君善輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

伊朗短暫開放荷莫茲海峽 8艘油輪與天然氣船通過

伊朗突又封閉荷莫茲海峽 攻擊2油輪 川普警告「無法勒索美國」

荷莫茲海峽開了又關…伊朗軍隊開火 油輪多觀望不敢動

相關新聞

傳美伊和談預定本周三登場 川普：伊朗若不出席也「沒關係」

CNN引述知情人士報導，美國和伊朗的最新一輪談判，計劃本周三（22日）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行。

美伊談判傳新進展 巴基斯坦官員：伊朗願派代表團參與第2輪與美談判

兩名巴基斯坦官員今天透露，伊朗當局已表示，願於本周派遣代表團至巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德參與第2輪美伊談判

陸駛往伊朗貨輪被美軍扣押 習近平與沙烏地王儲通話「立即全面停火」談通航

從中國駛往伊朗的1艘貨輪遭美軍扣押後，中國國家主席習近平今天與沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼通話。習近平說，...

伊朗鷹派國會議員 將立法控制荷莫茲海峽

伊朗國會議員、革命衛隊前官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受ＢＢＣ訪問時放話，伊朗絕不會交出荷莫茲海峽控制權，正推動把相關主張正式寫入法律。他表示鄰國充斥美軍基地，才是出賣中東的人，而美國則是世上頭號海盜。

美攻擊伊朗貨船 陸戰隊垂降占領

美國總統川普十九日證實，伊朗貨船「圖斯卡號」不服美方多次停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭美國海軍艦艇擊穿引擎室當場截停。美國中央司令部廿日公布美軍登檢畫面，證實陸戰隊員從兩棲突擊艦「的黎波里號」乘直升機出動，以繩索垂降至貨船甲板執行任務。

台塑油輪通過荷莫茲海峽 200萬桶原油將抵台

台塑海運旗下超大型原油輪君善輪（Fpmc C Lord）上周已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助舒解台灣缺油的燃眉之急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。