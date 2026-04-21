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美攻擊伊朗貨船 陸戰隊垂降占領

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗貨船「圖斯卡號」19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍驅逐艦開火並扣押。圖為美艦開火後留下的硝煙。路透
伊朗貨船「圖斯卡號」19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍驅逐艦開火並扣押。圖為美艦開火後留下的硝煙。路透

美國總統川普十九日證實，伊朗貨船「圖斯卡號」不服美方多次停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭美國海軍艦艇擊穿引擎室當場截停。美國中央司令部廿日公布美軍登檢畫面，證實陸戰隊員從兩棲突擊艦「的黎波里號」乘直升機出動，以繩索垂降至貨船甲板執行任務。

中央司令部聲明，美軍驅逐艦史普魯恩斯號十九日在阿拉伯海執行海上封鎖，圖斯卡號試圖穿越封鎖線，在長達六小時內多次警告未果下，美軍以MK 45艦砲朝貨船引擎室發射數枚砲彈，導致貨船失去動力。據美方最初公布影片，史普魯恩斯號至少開火三次。

中央司令部廿日發布聲明說，陸戰隊員廿日從兩棲突擊艦「的黎波里號」乘直升機，飛越阿拉伯海抵達該貨船上空，並以垂降方式登上貨船檢查。

畫面中，一架軍用直升機靠近並懸停於大型貨船上方。背景伴隨明顯的旋翼與引擎聲。隨後，重裝戒備的陸戰隊員透過機艙繩索垂降至堆放貨櫃的甲板。另一架直升機在旁盤旋，機上人員持續觀察下方部署情況。

中央司令部聲明強調：「美軍採取了審慎、專業且適度的行動，以確保封鎖令獲得遵守。」

一名美軍官員告訴紐約時報，第三十一陸戰隊遠征部隊負責搜查該船，目前船隻與貨物均已由美方控制；待搜索完成後，美方官員將決定如何處置這艘已失去動力的船隻。獨立專家指出，其中一個選項是將這艘貨輪拖往阿曼。

美軍官員提到，圖斯卡號是美國情報分析人員近日密切監控的數艘「重點船隻」之一。美軍中央司令部司令古柏十七日曾向媒體表示：「我們密切注意著每一個目標。」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩十六日表示，全球的美軍指揮官，特別是印太地區，將會「積極追蹤掛有伊朗國旗、或企圖向伊朗提供實質支援的船隻」。

以色列 伊朗 美國 美軍陸戰隊

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