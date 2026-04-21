伊朗鷹派國會議員 將立法控制荷莫茲海峽

伊朗國會議員、革命衛隊前官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受ＢＢＣ訪問時放話，伊朗絕不會交出荷莫茲海峽控制權，正推動把相關主張正式寫入法律。他表示鄰國充斥美軍基地，才是出賣中東的人，而美國則是世上頭號海盜。

阿齊茲曾任伊斯蘭革命衛隊指揮官，是國會目前在強硬派主導下的關鍵人物，現為國家安全與外交政策委員會主席，可反映部分高層決策人士思維。

當被問及伊朗何時會放棄控制荷莫茲海峽，他表示：「永遠不會。這是我們不可被剝奪的權利。伊朗將決定通行權，包括允許哪些船隻通過海峽。」

阿齊茲說：「我們正根據憲法第一百一十條在國會提出法案，內容涵蓋環境、海事安全與國家安全，並將由武裝部隊執行這項法律。」他形容，伊朗已將荷莫茲海峽武器化，作為面對敵人的資產之一。

阿聯總統外交顧問加爾賈什批評，伊朗堅持掌控荷莫茲海峽是「充滿敵意的海盜行為」，並將為全球其他戰略水道開創危險先例。阿齊茲則反擊，這些中東鄰國遍布美軍基地「才是出賣中東的海盜」，並指控美國是「世上最大的海盜」。

伊朗上周在廿四小時內重啟又關閉荷莫茲海峽，引發外界質疑內部分裂。阿齊茲駁斥說，「涉及國家安全時，不存在溫和派或強硬派的分別」；而這條航道的命運將由伊朗最高層拍板。

美伊十四天停火預計四月廿二日到期。美國中央司令部也封鎖伊朗港口，且在十九日扣押一艘企圖闖越封鎖線的伊朗貨船。

天空新聞網報導，伊朗第一副總統阿瑞夫十九日晚間表示：「荷莫茲海峽的安全並非免費。」他批評美軍封鎖令表示：「不可能一方面限制伊朗石油出口，另一方面卻期待他人享有免費的安全保障。」他說，「要嘛所有人都能享有自由的石油市場，要嘛所有人都必須承擔重大的代價」。