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美伊談判傳新進展 巴基斯坦官員：伊朗願派代表團參與第2輪與美談判
兩名巴基斯坦官員今天透露，伊朗當局已表示，願於本周派遣代表團至巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德參與第2輪美伊談判。
美聯社報導，這兩名官員指出，對於伊朗和美國代表團有望赴伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）進行談判，他們抱持審慎樂觀態度。他們未獲授權對媒體說明此事，因此以匿名方式受訪。
他們補充道，出於安全考量，巴基斯坦不會對外透露任何一方的行程細節。
他們也呼籲媒體避免臆測會談時程，因為相關安排仍具變數。
此外，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天會晤了伊朗大使馬加迪姆（Reza AmiriMoghaddam），並向對方簡報在伊斯蘭瑪巴德舉行和平會談的相關安排。
今天稍早，納克維也在美國駐巴基斯坦大使館向美方代辦（chargé d'affaires）貝克（Natalie Baker）說明和平會談的準備情況。
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