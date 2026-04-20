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停火陷僵局…伊朗指美國屢次違反協議 稱美方推進外交「缺乏誠意」

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導
伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在每周例行記者會中說：「美國一方面聲稱奉行外交政策和準備談判，另一方面採取的行動絲毫未展現推進外交進程的誠意。」法新社
伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在每周例行記者會中說：「美國一方面聲稱奉行外交政策和準備談判，另一方面採取的行動絲毫未展現推進外交進程的誠意。」法新社

伊朗外交部今天表示美國在推進外交方面缺乏誠意，更指美方屢次「違反」雙方為期2周停火協議。隨著美伊針對波斯灣航運僵持不下，荷莫茲海峽已連續第三天幾乎無船舶通行。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在每周例行記者會中說：「美國一方面聲稱奉行外交政策和準備談判，另一方面採取的行動絲毫未展現推進外交進程的誠意。」

貝卡伊表示，美軍今晨攻擊一艘伊朗註冊貨輪、美國近來封鎖伊朗港口的海上交通，以及延後實施黎巴嫩停火，這些舉措「顯然違反停火協議」。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間4月7日晚間6時32分（台灣時間4月8日上午6時32分）宣布與伊朗停火2周。之後華府與德黑蘭在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開首輪談判，但對結束戰事未達成共識。

川普昨天說已指示美方談判代表今天赴巴基斯坦，準備新一輪會談；不過，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述消息人士指出：「目前沒有參加下一輪伊朗－美會談的計畫。」

貝卡伊強調：「截至目前，在我服務各位之際，我們對下一輪談判暫無任何計畫，也未做出任何相關決定。」

問題癥結在於伊朗濃縮鈾庫存及荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）現狀。

貝卡伊指出：「關於濃縮鈾轉移，無論在這次會談期間或在此之前，從未談到運送至美國。對我們而言這從來不是一個選項。」

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著美伊針對波斯灣航運問題僵持不下，荷莫茲海峽已連續第三天幾乎無船舶通行。

船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，過去數小時僅3艘船通過波斯灣，包括2艘標示未裝運貨物的空油輪。

MarineTraffic資料顯示，1艘載滿石油的油輪今晨航經荷莫茲海峽、駛離波斯灣。這艘油輪名為NovaCrest，由土耳其業者經營，本月初從1座伊拉克港口出發。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）18日宣布再度關閉荷莫茲海峽，海事情報公司Windward指出，當天有13艘船掉頭駛離。多艘商船稱接獲伊斯蘭革命衛隊海軍指示，不得繼續通行。

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