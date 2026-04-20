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戰爭後首度鬆綁！卡達民航局逐步恢復外國航空公司班機營運

中央社／ 杜哈20日綜合外電報導
卡達民航局宣布外國航空公司可在卡達哈馬德國際機場（HamadInternational Airport）逐步恢復營運。（路透）
卡達民航局宣布外國航空公司可在卡達哈馬德國際機場（HamadInternational Airport）逐步恢復營運。（路透）

卡達民航局今天宣布，自中東戰爭爆發以來，將首度允許外國航空公司航班降落卡達主要機場，逐步恢復營運。

法新社報導，卡達民航局（Qatar Civil AviationAuthority）透過聲明指出，當局「已發布飛航公告，宣布外國航空公司可在卡達哈馬德國際機場（HamadInternational Airport）逐步恢復營運。」

美國以色列2月28日對伊朗發動攻勢引發戰爭後，華府德黑蘭於本月8日宣布實施為期兩周的停火。

伊朗對波斯灣國家進行無人機與飛彈報復攻擊期間，卡達一度關閉領空，並於3月7日局部重新開放，但僅限卡達航空（Qatar Airways）營運的航班使用。

卡達民航局說，重新對外國航空公司開放領空，是在「全面評估情勢」後做出的決定，並強調「確保飛航與整體安全仍為首要之務」。

卡達 民航局 伊朗 美國 華府 以色列 德黑蘭

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