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戰爭後首度鬆綁！卡達民航局逐步恢復外國航空公司班機營運
卡達民航局今天宣布，自中東戰爭爆發以來，將首度允許外國航空公司航班降落卡達主要機場，逐步恢復營運。
法新社報導，卡達民航局（Qatar Civil AviationAuthority）透過聲明指出，當局「已發布飛航公告，宣布外國航空公司可在卡達哈馬德國際機場（HamadInternational Airport）逐步恢復營運。」
美國和以色列2月28日對伊朗發動攻勢引發戰爭後，華府與德黑蘭於本月8日宣布實施為期兩周的停火。
伊朗對波斯灣國家進行無人機與飛彈報復攻擊期間，卡達一度關閉領空，並於3月7日局部重新開放，但僅限卡達航空（Qatar Airways）營運的航班使用。
卡達民航局說，重新對外國航空公司開放領空，是在「全面評估情勢」後做出的決定，並強調「確保飛航與整體安全仍為首要之務」。
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