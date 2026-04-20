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伊朗停火倒數「具體時間不明」 被問是否會延長川普這樣說
美國總統川普本月上旬宣布與伊朗停火2周後，雙方未能達成終戰協議。若停火未獲延長，21日將是川普宣布停火後滿兩周的日子，至於停火結束的具體時間點，路透社稱還不確定。
路透社報導，川普（Donald Trump）於美東時間4月7日晚上6時32分（台灣時間4月8日上午6時32分）宣布與伊朗停火兩周。
儘管川普並未明確表示停火的具體屆滿時間，但4月21日將是自他宣布以來滿兩周的日子。
若以美國時間來看，美伊停火屆滿時間可能會是在21日傍晚，對伊朗來說則是22日早上。
上周末有記者詢問川普，如果到22日仍未能達成終戰協議，是否會延長停火。川普的回答未置可否，但表示會持續封鎖，且恐怕又得開始投炸彈。
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