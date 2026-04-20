機艙遭擊毀…美軍開火攔截伊朗貨輪 專家：恐被拖往阿曼

美軍中央司令部發表聲明指出，美軍驅逐艦今天在阿拉伯海攔截一艘掛有伊朗國旗的貨輪。美艦在長達6小時對峙期間多次警告無效，最終開火擊穿貨輪機艙使其無法前進，隨後陸戰隊搭直升機登船查扣。

「紐約時報」報導，這是美國自上周對進出伊朗港口船隻實施封鎖以來，首度傳出有船隻企圖突破封鎖。美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，先前海軍艦艇在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）外圍攔截了25艘船隻，這些船隻接獲警告後均已轉向離去。

根據中央司令部說法，這艘名為「圖斯卡號」（Touska）的伊朗貨輪無視美方多次以無線電警告「不停駛即開火」後，負責執行封鎖任務的飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）下令圖斯卡號船員撤離機艙，隨後向朝伊朗阿巴斯港（BandarAbbas）航行的貨輪動力系統開火。

一名美軍官員透露，第31陸戰隊遠征支隊（31stMarine Expeditionary Unit）的登船小組已對該貨輪及其貨物進行搜索，目前貨輪與貨物均由美方監管中。

中央司令部聲明強調：「美軍採取了審慎、專業且適度的行動，以確保（封鎖令）獲得遵守。」

一名要求匿名的美軍官員表示，一旦完成搜索後，美方將決定如何處置這艘貨輪。獨立專家今天指出，其中一個選項是將這艘貨輪拖往阿曼。

美軍官員提到，圖斯卡號是美國情報分析人員近日密切監控的數艘「重點船隻」之一。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）17日曾向媒體表示：「我們密切注意著每一個目標。」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）16日表示，全球各地的美軍指揮官，特別是印太地區，將會「積極追蹤任何掛有伊朗國旗、或企圖向伊朗提供實質支援的船隻」。