快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

機艙遭擊毀…美軍開火攔截伊朗貨輪 專家：恐被拖往阿曼

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
伊朗貨船「圖斯卡號」（圖中遠方船隻）19日在阿拉伯海遭美軍攻擊攔停。(路透)
伊朗貨船「圖斯卡號」（圖中遠方船隻）19日在阿拉伯海遭美軍攻擊攔停。(路透)

美軍中央司令部發表聲明指出，美軍驅逐艦今天在阿拉伯海攔截一艘掛有伊朗國旗的貨輪。美艦在長達6小時對峙期間多次警告無效，最終開火擊穿貨輪機艙使其無法前進，隨後陸戰隊搭直升機登船查扣。

「紐約時報」報導，這是美國自上周對進出伊朗港口船隻實施封鎖以來，首度傳出有船隻企圖突破封鎖。美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，先前海軍艦艇在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）外圍攔截了25艘船隻，這些船隻接獲警告後均已轉向離去。

根據中央司令部說法，這艘名為「圖斯卡號」（Touska）的伊朗貨輪無視美方多次以無線電警告「不停駛即開火」後，負責執行封鎖任務的飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）下令圖斯卡號船員撤離機艙，隨後向朝伊朗阿巴斯港（BandarAbbas）航行的貨輪動力系統開火。

一名美軍官員透露，第31陸戰隊遠征支隊（31stMarine Expeditionary Unit）的登船小組已對該貨輪及其貨物進行搜索，目前貨輪與貨物均由美方監管中。

中央司令部聲明強調：「美軍採取了審慎、專業且適度的行動，以確保（封鎖令）獲得遵守。」

一名要求匿名的美軍官員表示，一旦完成搜索後，美方將決定如何處置這艘貨輪。獨立專家今天指出，其中一個選項是將這艘貨輪拖往阿曼

美軍官員提到，圖斯卡號是美國情報分析人員近日密切監控的數艘「重點船隻」之一。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）17日曾向媒體表示：「我們密切注意著每一個目標。」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）16日表示，全球各地的美軍指揮官，特別是印太地區，將會「積極追蹤任何掛有伊朗國旗、或企圖向伊朗提供實質支援的船隻」。

荷莫茲海峽 伊朗 美國 阿曼

延伸閱讀

影/美軍扣押伊朗貨船！對峙6小時開火3次畫面曝 伊朗回應了

美伊停火倒計時 德黑蘭批美軍向伊朗商船開火

從中國駛往伊朗貨輪遭美軍扣押 德黑蘭誓言報復

川普：伊朗註冊貨輪試圖突破封鎖遭美軍擊中並強行扣押

相關新聞

到底談不談？是否參加第2輪美伊談判 伊朗外交部：目前沒計畫

對伊朗本周是否將參加和美國的第2輪談判，伊朗外交部發言人貝卡伊20日在每周1次的例行記者會中說，「截至目前，我們還沒有計畫」。

美伊談判現曙光？伊朗稱決定繼續與美進行談判 強調將「保持警惕」

新華社引述卡達半島電視台報導稱，伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣．阿齊茲對該媒體表示，伊朗已決定繼續與美國進行談判，但這「並不意味著不惜一切代價進行談判」，也不意味著接受「對方採取的任何做法」。

影／直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降！美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

美國總統川普19日證實，伊朗貨船「圖斯卡號」不服美方多次停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭美國海軍艦艇擊穿引擎室當場截停。美國中央司令部20日公布美軍登檢畫面，證實陸戰隊員從兩棲突擊艦「的黎波里號」乘直升機出動，以繩索垂降至貨船甲板執行任務。

機艙遭擊毀…美軍開火攔截伊朗貨輪 專家：恐被拖往阿曼

美軍中央司令部發表聲明指出，美軍驅逐艦今天在阿拉伯海攔截一艘掛有伊朗國旗的貨輪。美艦在長達6小時對峙期間多次警告無效，最...

范斯再率團赴巴談判 川普：伊朗不接受協議 就炸電廠橋梁

副總統范斯將再率美國代表團前往巴基斯坦會談，川普總統19日威脅如果這次未能達成協議，美國將大規模攻擊伊朗的基礎設施；伊朗則維持一貫的強烈回應，暫時拒絕第二輪會談。

伊朗擬立法鎖死荷莫茲控制權！嗆「絕不放手」警告拖全世界下水

伊朗國會議員、前伊斯蘭革命衛隊官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受 BBC 訪問時放話，德黑蘭絕不會交出對荷莫茲海峽的控制權，正推動把相關主張正式寫入法律；挨批恐開啟危險先例時，他反嗆鄰國美軍基地林立，才是出賣中東的人，而美國則是世上頭號海盜。同時，伊朗第一副總統批評美軍封鎖伊朗港口，稱若伊朗石油出口受限，警告他國家也別想全身而退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。