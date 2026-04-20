美伊談判現曙光？伊朗稱決定繼續與美進行談判 強調將「保持警惕」

新華社引述卡達半島電視台報導稱，伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣．阿齊茲對該媒體表示，伊朗已決定繼續與美國進行談判，但這「並不意味著不惜一切代價進行談判」，也不意味著接受「對方採取的任何做法」。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社則指出，伊朗總統裴澤斯基安當天在視察司法部門時表示，戰爭不符合任何人的利益，應用一切理性外交途徑緩和緊張局勢，與此同時，「我們對敵人保持不信任，有必要在互動中保持警惕」。

綜合華盛頓郵報與美聯社報導，川普19日稍早表示，美國代表將返回巴基斯坦，談判結束伊朗戰爭，但目前尚不清楚德黑蘭是否同意派遣代表。

川普在「真實社群」（Truth Social）發文稱：「我們提出的方案非常公平合理，希望他們接受，否則美國將摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋梁。不再做老好人！」