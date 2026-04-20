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范斯再率團赴巴談判 川普：伊朗不接受協議 就炸電廠橋梁

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國代表團出發前往巴基斯坦，準備與伊朗進行第二輪會談。圖為巴基斯坦為這輪會談加強戒備。(路透)
美國代表團出發前往巴基斯坦，準備與伊朗進行第二輪會談。圖為巴基斯坦為這輪會談加強戒備。(路透)

副總統范斯將再率美國代表團前往巴基斯坦會談，川普總統19日威脅如果這次未能達成協議，美國將大規模攻擊伊朗的基礎設施；伊朗則維持一貫的強烈回應，暫時拒絕第二輪會談。

綜合華盛頓郵報與美聯社報導，川普19日稍早表示美國代表將返回巴基斯坦，談判結束伊朗戰爭，但目前尚不清楚德黑蘭是否同意派遣代表，他在「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「我們提出的方案非常公平合理，希望他們接受，否則美國將摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋梁。不再做老好人！」

白宮19日宣布副總統范斯、中東特使威科夫(Steve Witkoff)與川普女婿、顧問庫許納(Jared Kushner)將出席會談。據福斯新聞報導，川普19日上午在電話中表示，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的會談「可能從21日持續到22日」。停火協議將於22日到期。

然而伊朗官媒「伊朗通訊社」(IRNA)19日報導稱德黑蘭「拒絕」了第二輪會談，稱缺席會談的原因是「華盛頓提出過度的要求、抱有不切實際的期望、立場不斷轉變、自相矛盾，以及持續海上封鎖，伊朗認為這是違反停火協議」。目前伊朗政府並未證實，尚不清楚是否最終確定不出席會談；在首輪會談召開前，伊朗官員也發表過類似的聲明。

伊朗國會議長、談判代表團團長卡利巴夫(Mohammad-Bagher Ghalibaf)18日晚間在電視演說中表示伊朗尋求持久解決方案，但還是對美國深感不信任。他重申談判仍在進行中，伊朗也已做好「採取必要行動」的充分準備，並說荷莫茲海峽內的任何海上活動都處於伊朗的軍事監督之下。

美軍19日也扣押了一艘試圖繞過封鎖、突破荷莫茲海峽的伊朗籍貨船，這是自上周開始封鎖伊朗港口以來，美方首次進行登船攔截行動。在船隻被扣押的消息公布幾分鐘後，伊朗官媒報導了總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)當天稍早與巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)的通話，報導引述「美國的霸凌和不合理行為等種種舉措，都加劇了人們懷疑美國將重蹈覆轍、外交背叛」。

美國代表團出發前往巴基斯坦，準備與伊朗進行第二輪會談。圖為一架美軍飛機當地時間19日降落巴基斯坦。(新華社)
美國代表團出發前往巴基斯坦，準備與伊朗進行第二輪會談。圖為一架美軍飛機當地時間19日降落巴基斯坦。(新華社)

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