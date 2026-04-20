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伊朗擬立法鎖死荷莫茲控制權！嗆「絕不放手」警告拖全世界下水

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗國會議員、前伊斯蘭革命衛隊指揮官阿齊茲。圖/擷自@Levi_Nagawkar在X的照片
伊朗國會議員、前伊斯蘭革命衛隊指揮官阿齊茲。圖/擷自@Levi_Nagawkar在X的照片

伊朗國會議員、前伊斯蘭革命衛隊官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受 BBC 訪問時放話，德黑蘭絕不會交出對荷莫茲海峽的控制權，正推動把相關主張正式寫入法律；挨批恐開啟危險先例時，他反嗆鄰國美軍基地林立，才是出賣中東的人，而美國則是世上頭號海盜。同時，伊朗第一副總統批評美軍封鎖伊朗港口，稱若伊朗石油出口受限，警告他國家也別想全身而退。

阿齊茲曾任伊斯蘭革命衛隊指揮官，是目前強硬派主導國會下的關鍵人物，現為國家安全與外交政策委員會主席，可反映部分高層決策人士的思維。

當被問及伊朗何時會放棄對荷莫茲海峽的掌控時，他表示：「永遠不會。這是我們不可被剝奪的權利。伊朗將決定通行權，包括允許哪些船隻通過海峽。」

阿齊茲並說：「我們正根據憲法第110條在國會提出法案，內容涵蓋環境、海事安全與國家安全，並將由武裝部隊執行這項法律。」他形容，伊朗已將荷莫茲海峽武器化，作為面對敵人的資產之一。

阿聯總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）批評，伊朗若堅持掌控荷莫茲海峽，無異於「充滿敵意的海盜行為」，並將為全球其他戰略水道開創危險先例。阿齊茲則反擊，這些中東鄰國遍布美軍基地「才是出賣中東的海盜」，並指控美國才是「世上最大的海盜」。

不過，伊朗說法對多數波灣國家已難以成立，只有控制海峽南岸、且與伊朗關係密切的阿曼，仍曾在4月稍早與德黑蘭協商，確保船隻安全通行。

對於伊朗先前在24小時內重啟又關閉荷莫茲海峽，引發外界質疑內部分裂。阿齊茲予以駁斥，稱「涉及國家安全時，不存在溫和派或強硬派的分別」；而這條航道的命運將由伊朗最高層拍板。

美伊正值14天停火，預計4月22日到期。美國中央司令部也正封鎖伊朗港口，且在19日證實扣押一艘企圖闖越封鎖線的伊朗貨船。

天空新聞網報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）19日晚間表示：「荷莫茲海峽的安全並非免費。」

他意有所指批評美軍封鎖令表示：「不可能一方面限制伊朗的石油出口，另一方面卻期待他人享有免費的安全保障。」他補充，眼下就一個明確選擇：「要嘛所有人都能享有自由的石油市場，要嘛就是所有人都必須承擔重大的代價風險。」

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