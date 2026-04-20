美伊停火倒計時 德黑蘭批美軍向伊朗商船開火

美國總統川普週日（4月19日）在社群平台上發文表示，美國海軍陸戰隊在霍爾木茲海峽扣押，並接管了一艘懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡號」（Touska）。川普稱，該艘貨輪當時企圖突破美軍的封鎖，「我們的海軍艦艇在機艙上炸出一個洞，徹底阻止了他們航行。」

美國中央司令部（Centcom）也發布聲明證實，「史普魯恩斯號」驅逐艦（USS Spruance）在「圖斯卡號」駛向伊朗港口時，對其進行了攔截，稱其行為「違反了美國的封鎖」。

聲明稱，由於圖斯卡號的船員未能遵從美軍多次警告，美方驅逐艦向圖斯卡號發射數枚砲彈，讓該艘貨輪失去動力，「美國海軍陸戰隊員登上了這艘拒不配合的船隻。目前，該船仍處於美國方面的控制之下。」

伊朗當局則批評美國在阿曼灣向伊朗商船開火違反雙方的停火協議，並表示伊朗將「很快作出回應」。

伊朗軍方統一指揮機構哈塔姆·安比亞中央司令部（Hazrat Khatam al‑Anbiya Central Headquarters）發言人回應，「伊朗武裝部隊很快會對美國軍方的這種武裝海盜行為作出回應並進行報復。」

伊朗官媒：無意參與新一輪談話

隨著美伊為期兩週的停火協議即將在本週三（4月22日）到期，川普表示美方特使將於週一（20日）抵達巴基斯坦。不過在此之前，伊朗當局宣稱未計畫參與新一輪談話。

伊朗國家廣播電視台（IRIB）週日在X平台上發文稱：「目前沒有參加下一輪伊朗—美國會談的計畫」，但未提及任何消息來源。

儘管巴基斯坦並未證實美伊將於首都伊斯蘭堡進行第二輪會談，但當地似乎已開始為此做準備。據兩名巴基斯坦安全部門消息人士透露，兩架美國運輸機週日降落在一處空軍基地，運送安全裝備及車輛，為美國代表團的到來做準備。

伊斯蘭堡市政當局則暫停了市內公共交通以及重型貨車通行。上週舉行談判的塞雷娜飯店（Serena Hotel）附近架設鐵絲網，飯店也已通知所有房客離開。

美伊上一次會談是在本月11日，雙方於伊斯蘭堡舉行了一場長達21小時的談判，但最終因幾項關鍵議題未能取得突破。

伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）事後表示，美方「未能在本輪談判中贏得伊朗代表團的信任」。

主要癥結點之一在於美國對伊朗港口的封鎖。隨著川普宣布美軍扣押伊朗船隻，此舉很可能進一步加劇緊張局勢。另一個爭議點則是伊朗的濃縮鈾計畫。

上週五，川普宣稱伊朗已同意放棄約440公斤的濃縮鈾庫存。然而，伊朗外交部隨後否認該說法，指該批濃縮鈾庫存「不會被轉移到任何地方」。發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在國家電視台上表示，將伊朗的濃縮鈾轉交給美國的說法，「從未在談判中被提出」。

隨著停火協議即將到期，美伊局勢似乎再度升級，國際油價週一再度上漲，國際基準布蘭特原油價格飆升7%，達到每桶96.85美元。

伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammadreza ‌Aref）在X平台發文表示，只有結束對伊朗石油出口的經濟和軍事壓力，全球燃料價格才能穩定。他在文中寫道，「不能一邊限制伊朗的石油出口，一邊又指望其他國家享有安全保障。選擇很明確：建立一個對所有人來說都自由的石油市場，或是冒著讓所有人都付出巨大代價的風險。 」

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