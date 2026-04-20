中東戰爭第51天／美軍強行扣押伊朗貨輪 最新發展一次看

中東戰爭進入第51天，美國總統川普表示，一艘懸掛伊朗旗的貨輪在荷莫茲海峽附近不服從美方停航警告，遭美軍擊穿機艙後截停並扣押。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國方面，總統川普（Donald Trump）表示，美國飛彈驅逐艦斯普魯恩斯號（USS Spruance）在阿曼灣（Gulf of Oman）向懸掛伊朗旗的貨船Touska開火並將其扣押，美國陸戰隊正在檢查船上物品。

事件發生之際，美國和伊朗正爭奪荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權。

另外，川普表示，美方談判代表團將於20日赴巴基斯坦，重啟與伊朗的終結戰爭談判。他同時再次揚言，若未能達成協議，美方將摧毀伊朗所有發電廠及橋梁。

白宮官員指出，副總統范斯（JD Vance）將率領代表團。

以色列方面，國防部長卡茲（Israel Katz）表示，若以軍遭遇伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）威脅，即使目前處於停火期間，也將在黎巴嫩動用「全部武力」因應。

黎巴嫩是在3月2日被捲入中東衝突，當時由伊朗支持的真主黨對以色列發動攻擊，報復前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺。

以軍今天宣布，又有一名士兵在黎巴嫩南部作戰時陣亡。儘管自17日起實施臨時停火，當地戰鬥依然持續不斷。

法新社根據以色列軍方數據統計顯示，以色列與黎巴嫩真主黨歷時6週的戰爭中，以軍死亡人數已達15人。

●伊朗動向

伊朗國營媒體報導，德黑蘭當局目前沒有計劃參加與美國的新一輪會談；這消息發布前數小時，川普才表示他將派遣談美方判代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。

德黑蘭當局17日因以色列與真主黨在黎巴嫩的停火，短暫重新開放荷莫茲海峽，但隔天又因美國持續封鎖來往伊朗港口的船隻，決定再次關閉。

伊朗民航局表示，東北部城市麥什赫德（Mashhad）的機場將於當地時間20日起恢復國際航班起降。

●油價股匯動態

鑒於伊朗指控美國違反自4月初以來的停火協議，美國西德州中級原油（WTI）價格上漲7.5%，來到每桶90.17美元，布倫特原油上漲6.5%，達每桶96.27美元。

●其他國家及組織

敘利亞內政部表示，安全部隊在南部奎乃蒂拉省（Quneitra）挫敗了一起跨境襲擊，且該行動由與真主黨掛鉤的團體所策劃。真主黨否認指控。

伊朗與美國之間的兩週停火即將於22日到期，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，他「樂觀認為」停火會延長實施，為雙方談判爭取更多時間。