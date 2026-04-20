快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭第51天／美軍強行扣押伊朗貨輪 最新發展一次看

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

中東戰爭進入第51天，美國總統川普表示，一艘懸掛伊朗旗的貨輪在荷莫茲海峽附近不服從美方停航警告，遭美軍擊穿機艙後截停並扣押。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國方面，總統川普（Donald Trump）表示，美國飛彈驅逐艦斯普魯恩斯號（USS Spruance）在阿曼灣（Gulf of Oman）向懸掛伊朗旗的貨船Touska開火並將其扣押，美國陸戰隊正在檢查船上物品。

事件發生之際，美國和伊朗正爭奪荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權。

另外，川普表示，美方談判代表團將於20日赴巴基斯坦，重啟與伊朗的終結戰爭談判。他同時再次揚言，若未能達成協議，美方將摧毀伊朗所有發電廠及橋梁。

白宮官員指出，副總統范斯（JD Vance）將率領代表團。

以色列方面，國防部長卡茲（Israel Katz）表示，若以軍遭遇伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）威脅，即使目前處於停火期間，也將在黎巴嫩動用「全部武力」因應。

黎巴嫩是在3月2日被捲入中東衝突，當時由伊朗支持的真主黨對以色列發動攻擊，報復前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺。

以軍今天宣布，又有一名士兵在黎巴嫩南部作戰時陣亡。儘管自17日起實施臨時停火，當地戰鬥依然持續不斷。

法新社根據以色列軍方數據統計顯示，以色列與黎巴嫩真主黨歷時6週的戰爭中，以軍死亡人數已達15人。

●伊朗動向

伊朗國營媒體報導，德黑蘭當局目前沒有計劃參加與美國的新一輪會談；這消息發布前數小時，川普才表示他將派遣談美方判代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。

德黑蘭當局17日因以色列與真主黨在黎巴嫩的停火，短暫重新開放荷莫茲海峽，但隔天又因美國持續封鎖來往伊朗港口的船隻，決定再次關閉。

伊朗民航局表示，東北部城市麥什赫德（Mashhad）的機場將於當地時間20日起恢復國際航班起降。

●油價股匯動態

鑒於伊朗指控美國違反自4月初以來的停火協議，美國西德州中級原油（WTI）價格上漲7.5%，來到每桶90.17美元，布倫特原油上漲6.5%，達每桶96.27美元。

●其他國家及組織

敘利亞內政部表示，安全部隊在南部奎乃蒂拉省（Quneitra）挫敗了一起跨境襲擊，且該行動由與真主黨掛鉤的團體所策劃。真主黨否認指控。

伊朗與美國之間的兩週停火即將於22日到期，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，他「樂觀認為」停火會延長實施，為雙方談判爭取更多時間。

什葉派 美國 黎巴嫩 以色列 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看

中東戰爭第49天》荷莫茲海峽解封、黎巴嫩停火 最新發展一次看

川普：伊朗註冊貨輪試圖突破封鎖遭美軍擊中並強行扣押

從中國駛往伊朗貨輪遭美軍扣押 德黑蘭誓言報復

相關新聞

影／直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降！美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

美國總統川普19日證實，伊朗貨船「圖斯卡號」不服美方多次停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭美國海軍艦艇擊穿引擎室當場截停。美國中央司令部20日公布美軍登檢畫面，證實陸戰隊員從兩棲突擊艦「的黎波里號」乘直升機出動，以繩索垂降至貨船甲板執行任務。

伊朗擬立法鎖死荷莫茲控制權！嗆「絕不放手」警告拖全世界下水

伊朗國會議員、前伊斯蘭革命衛隊官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受 BBC 訪問時放話，德黑蘭絕不會交出對荷莫茲海峽的控制權，正推動把相關主張正式寫入法律；挨批恐開啟危險先例時，他反嗆鄰國美軍基地林立，才是出賣中東的人，而美國則是世上頭號海盜。同時，伊朗第一副總統批評美軍封鎖伊朗港口，稱若伊朗石油出口受限，警告他國家也別想全身而退。

美伊停火倒計時 德黑蘭批美軍向伊朗商船開火

美國總統川普週日（4月19日）在社群平台上發文表示，美國海軍陸戰隊在霍爾木茲海峽扣押，並接管了一艘懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡號」（Touska）。川普稱，該艘貨輪當時企圖突破美軍的封鎖，「我們的海軍艦艇在機艙上炸出一個洞，徹底阻止了他們航行。」

伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

總部位於倫敦的伊朗反對派媒體伊朗國際報導，美國中央司令部19日在阿拉伯海扣押一艘伊朗貨船，伊朗隨即發射無人機攻擊美國軍艦。

怪川普打伊朗被拖累！傳這國尋求美元金援 恐被迫改人民幣賣油

華爾街日報報導，阿拉伯聯合大公國以美國總統川普向伊朗開戰為由，向美國尋求戰時金融後盾，即若萬一阿聯經濟因戰爭陷入更深危機時取得美元支援；並強調若阿聯出現美元短缺，可能被迫改用人民幣進行石油交易。

美伊停火倒數3天！伊朗否認與美重啟談判 開出1前提條件

紐約時報報導，美國與伊朗對於重啟談判的說法各執一詞。美國總統川普19日才表示，美方代表團20日晚間將抵達巴基斯坦首都參加第2輪美伊談判。不過數小時後，伊朗國營媒體同日稱，德黑蘭尚未同意舉行這場會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。