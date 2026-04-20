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伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日試圖穿越美軍封鎖線，在阿拉伯海遭美軍艦扣押。路透
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日試圖穿越美軍封鎖線，在阿拉伯海遭美軍艦扣押。路透

總部位於倫敦的伊朗反對派媒體伊朗國際報導，美國中央司令部19日在阿拉伯海扣押一艘伊朗貨船，伊朗隨即發射無人機攻擊美國軍艦。

報導引述伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗發射無人機報復美軍扣押伊朗貨船行動，此外並未提供更多細節及可能造成的損害。

美伊正值14天停火，預計4月22日到期，雙方醞釀新一輪談判之際，伊朗貨船「圖斯卡號」（Touska）19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火並扣押。當時伊朗回應將「迅速針對美軍的海盜行徑」採取報復。

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