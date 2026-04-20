伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

華爾街日報十八日引述美國官員報導，美軍已準備在未來幾天攔檢與伊朗有關的油輪，並對任何在國際水域協助伊朗的商船實施扣押。這凸顯美國對伊朗的海上打擊行動，已擴大至中東以外地區。

2026-04-20 00:04