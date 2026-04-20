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美伊停火倒數3天！伊朗否認與美重啟談判 開出1前提條件

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日在白宮。美聯社
美國總統川普18日在白宮。美聯社

紐約時報報導，美國伊朗對於重啟談判的說法各執一詞。美國總統川普19日才表示，美方代表團20日晚間將抵達巴基斯坦首都參加第2輪美伊談判。不過數小時後，伊朗國營媒體同日稱，德黑蘭尚未同意舉行這場會議。

川普19日在真實社群重申，希望伊朗接受美方提出的「非常公平又合理協議」，否則美方將摧毀伊朗所有電廠及橋梁。美伊14天停火即將於4月22日到期。

一名白宮官員表示，副總統范斯料將率領美方代表團，同行者包括白宮特使威科夫與川普女婿庫許納。若談判成行，這將是4月8日為期2周停火生效以來，雙方高層官員再度會面。

路透則報導稱，川普另告訴ABC News與MS Now，副總統范斯不會前往。

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，在伊斯蘭馬巴德舉行第2輪談判一事尚未獲得同意，並稱美方「過度」且「不合理」的期待，以及美國對伊朗港口的封鎖「至今阻礙談判進展」。

法新社報導，伊朗國營電視台（IRIB）19日另引述消息人士稱，目前沒有計畫參與下一輪伊美談判；半官方的法斯通訊社與塔斯尼姆通訊社也引述匿名來源指出，「整體氣氛難以評估為正面」，並強調美方解除封鎖伊朗港口是談判前提。

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