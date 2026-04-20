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從中國駛往伊朗貨輪遭美軍扣押 德黑蘭誓言報復
美國驅逐艦在阿曼灣向一艘試圖躲開美軍海上封鎖的伊朗註冊貨輪開火後，伊朗軍方今天誓言作出回應。這艘貨輪當時自中國駛往伊朗。
伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人表示：「我們警告，伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊將很快此一武裝海盜行為及美軍展開回應與報復。」
路透社報導，與此同時，在該地區建立持久和平的努力似乎也陷入困境。伊朗表示，將不會參加原定由美方希望在21日停火屆滿前啟動的第2輪談判。
美國維持對伊朗港口的封鎖，伊朗也反過來對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海上運輸反覆實施封鎖。該海峽通常承擔全球約1/5的石油供應。
美軍今天表示，一艘懸掛伊朗旗幟的貨輪駛往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）時遭美方開火。美國總統川普在社群媒體寫道：「我們已完全控制這艘船，並查看船上載有什麼物品！」
伊朗官媒另報導，德黑蘭當局已拒絕新一輪和平談判，理由是美方持續進行封鎖、發表威脅性言論，以及華府立場反覆且提出「過分要求」。
伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammadreza Aref）在社群媒體上寫道：「一方面限制伊朗石油出口，另一方面卻期待他國享有安全保障，是行不通的。選擇很明確：不是讓石油市場對所有人開放，就是讓所有人面臨沉重代價的風險。」
川普先前曾警告伊朗，如果德黑蘭拒絕他提出的條件，美國將摧毀伊朗境內所有橋梁和發電廠，這延續了他在這場戰爭期間一貫的威脅模式。
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