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影/美軍扣押伊朗貨船！對峙6小時開火3次畫面曝 伊朗回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗貨船「圖斯卡號」19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍驅逐艦開火並扣押。路透
伊朗貨船「圖斯卡號」19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍驅逐艦開火並扣押。路透

紐約時報報導，美伊醞釀新一輪談判之際，一艘伊朗貨船19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍開火並扣押。伊朗火速回應將「針對美軍的海盜行徑」採取報復。

美國總統川普19日真實社群發文證實，美國海軍驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）在阿曼灣扣押懸掛伊朗國旗的貨船「圖斯卡號」（Touska）。他稱美軍事前多次警告停船，但伊朗船員拒絕聽從，「因此美軍軍艦直接在引擎室轟出一個洞，讓他們當場停下」。

川普還說，圖斯卡號先前因涉及非法活動遭到美方制裁，美軍目前正查看船上貨物。

紐時引述全球石油運輸監測公司TankerTrackers.com，圖斯卡號自馬來西亞出發，在遭攔截前已穿越美國設下的封鎖線。不過，路透報導，伊朗軍方稱該貨船從中國大陸出發欲前往伊朗。

一名伊軍發言人警告：「伊朗武裝部隊很快會就美軍這起武裝海盜行徑做出回應與報復。」

美國中央司令部聲明，史普魯恩斯號在長達6小時內多次警告圖斯卡號未果，便要求人員撤離機艙，最終以MK 45艦砲朝貨船機艙發射數發砲彈，貨船隨後失去動力，並由搭乘直升機的美軍第31陸戰隊遠征部隊登船並接管。

根據中央司令部影片，史普魯恩斯號至少開火3次。

一名美國軍方官員表示，第31陸戰隊遠征部隊19日持續搜查該船，目前船隻與貨物均已由美方控制；待搜索完成後，美方官員將決定如何處置這艘已失去動力的船隻。這名官員還說，圖斯卡號是美方情報人員近日持續監控關注的船隻之一。

此前川普表示，美方特使20日將抵達巴基斯坦首都，尋求新一輪會談。代表團成員包括白宮特使威科夫與川普女婿庫許納。川普另告訴ABC News與MS Now，副總統范斯不會前往。

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