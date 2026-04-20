伊朗官媒：德黑蘭目前沒有計劃要參加對美新一輪會談

在美國總統川普表示即將派遣談判代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德數小時後，伊朗國營媒體今天報導，德黑蘭目前沒有計劃要參與對美國的新一輪會談。

法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述伊朗消息人士指出：「目前沒有參加下一輪伊朗－美國會談的計畫。」

半官方法斯通訊社（Fars News Agency）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稍早引述匿名消息人士指出，德黑蘭尚未決定是否參加會談，強調「評估整體氛圍談不上非常正面」。

法斯通訊社引述一位消息人士說，美國解除對伊朗港口的封鎖是談判的先決條件。

國營伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，美方立場「極端化，提出不合理而且不切實際的要求、頻繁改變立場、經常性矛盾反覆，並且繼續所謂的海上封鎖」，強調「在這種情況下，沒有明確跡象顯示談判能達成豐碩成果」。