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伊朗媒體：德黑蘭尚未決定是否參加對美國新一輪談判

中央社／ 德黑蘭19日綜合外電報導

根據當地媒體今天報導，伊朗尚未決定是否參加與美國進行的新一輪談判。國營伊朗通訊社表示，「沒有明確跡象顯示談判能達成豐碩成果」。

法新社報導，伊朗半官方的法斯通訊社（Fars NewsAgency）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述匿名消息人士指出，德黑蘭尚未決定是否參加會談，強調「評估整體氛圍談不上非常正面」。

法斯通訊社引述一位消息人士說，美國解除對伊朗港口的封鎖是談判的先決條件。

與此同時，伊朗通訊社（IRNA）指出，美方立場「極端化，提出不合理而且不切實際的要求、頻繁改變立場、經常性矛盾反覆，並且繼續所謂的海上封鎖」，強調「在這種情況下，沒有明確跡象顯示談判能達成豐碩成果」。

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