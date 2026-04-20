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白宮官員：范斯將率美國代表團赴巴基斯坦對伊朗談判

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國總統川普宣布自己不會參與行程之後不久，白宮官員今天表示，副總統范斯將率領美國代表團前往巴基斯坦對伊朗進行會談。

法新社報導，在停火協議即將到期之際，川普稍早宣布，他將派遣談判代表前往伊斯蘭馬巴德與德黑蘭方面會商，討論結束中東衝突。

不過川普表示，基於安全考量，領軍上一輪對德黑蘭談判的范斯（J.D. Vance）這次將不會參與。

川普告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「這純粹是因為安全考量，JD（指范斯）很優秀。」

不過白宮官員以匿名方式告訴法新社，范斯、特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（JaredKushner）都將參與新一輪會談。這3人也出席11日至12日的上一輪會談。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）告訴美國廣播公司新聞網，他認為新一輪談判將會帶來「影響極其深遠的」結果。

在僵持局面下，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）今天持續關閉。伊朗17日重新開放這條戰略水道後，昨天宣布再次關閉。

美伊現行停火協議將於22日期限屆滿。

美國 行程 白宮 以色列 伊朗

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