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停火兩周將屆 美今赴巴基斯坦與伊重啟談判

聯合報／ 編譯茅毅俞仲慈盧思綸／綜合報導
十七日美軍ＡＨ-六十四「阿帕契」攻擊直升機在荷莫茲海峽上空巡弋。（法新社）
十七日美軍ＡＨ-六十四「阿帕契」攻擊直升機在荷莫茲海峽上空巡弋。（法新社）

美國總統川普十九日在社群平台發文表示，美方代表團廿日晚間將抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第二輪美伊談判，他表示希望伊朗接受美方提出的「非常公平又合理協議」，否則美方將摧毀伊朗所有電廠及橋梁。

美伊兩周停火即將於廿二日到期。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十九日引述伊朗消息人士報導，伊朗代表團廿一日將抵巴基斯坦，由國會議長卡利巴夫及外長阿拉奇率領，伊朗期望美伊廿二日象徵性共同宣布延長停火。

美伊首輪談判十一至十二日在伊斯蘭馬巴德舉行，但未能達成協議。伊朗上周原本宣布開放原油運輸要道荷莫茲海峽，但川普仍堅持封鎖伊朗港口，導致伊朗改口重新關閉海峽。

川普十九日發文指伊朗十八日在荷莫茲海峽開火攻擊貨輪，違反停火協議。他還表示伊朗封鎖海峽是幫了美國，因為伊朗蒙受每天五億美元損失，而美國沒有任何損失。

川普：不再當好好先生

川普說，他的代表將於廿日晚上抵達巴基斯坦進行談判。如果伊朗不接受美方公平且合理的協議，美國將摧毀伊朗每座發電廠以及每座橋梁，「不再當好好先生了！」

川普十八日上午召開白宮戰情室會議，與副總統范斯等核心成員商討因應對策。Axios引述兩位美國官員報導，當天會議討論荷莫茲海峽危機以及美伊談判問題，與會官員包括曾在美伊談判率領美方代表團的范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、財長貝森特、白宮幕僚長威爾斯、中東特使威科夫、中情局局長雷克里夫及參謀首長聯席會議主席凱恩。

一位美國高官對Axios表示，一旦美伊間不能很快有所突破，戰事恐在接下來幾天內重啟。

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾上周赴德黑蘭調解美伊間的討論。美國官員說，川普和穆尼爾及「幾位伊朗人」至少通話一次。伊朗最高國安委員會十八日也證實，伊方正檢視美方提出的幾項新方案，但尚未有所回應。一位熟知上述討論詳情的消息人士說，美伊未能就濃縮鈾提煉和現有濃縮鈾庫存的處理縮小歧見，海峽的危機因此升高。

一位伊朗高官十八日對ＣＮＮ說，在伊方建立的海峽「新秩序」下，有交過路費的船舶將獲准優先通航。根據十九日的船舶追蹤網站MarineTraffic資料數據，當天一早，海峽的航運已停擺，一艘中國大陸油輪及印度一艘載運天然氣的船舶在海峽前被迫調頭。印度「山瑪前鋒號」油輪等兩艘船舶十八日在試圖通過海峽時也被伊朗海軍攻擊，新德里為此召見伊朗駐印大使。

美媒指川普憂慮惱怒

華爾街日報報導，伊朗竟不像委內瑞拉般容易對付，似乎正令川普愈來愈憂慮與惱怒。四月初一架美軍Ｆ-十五Ｅ戰機在伊朗上空被擊落，機上的武器系統官一度下落不明，川普得知後為此對幕僚「大吼幾小時」。他也對「一個阿貓阿狗用無人機就能封鎖海峽」感到訝異。

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的工人十九日正在清理道路，準備主辦美國和伊朗第二輪和平談判。（歐新社）
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的工人十九日正在清理道路，準備主辦美國和伊朗第二輪和平談判。（歐新社）

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