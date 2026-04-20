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陸媒：川普極限表述 導致伊朗判斷偏差

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

伊朗軍方稱將恢復對荷莫茲海峽嚴格管制，美國總統川普則批伊朗無法「勒索美國」，但對談判仍表樂觀。具新華社背景新媒體「牛彈琴」評論指，中東圍繞荷莫茲海峽再生變化並波及印度油輪安全，這是完全在預料之中，主因在於伊朗對美判斷偏差及國際政治仍為實力與謀略較量。

牛彈琴昨以「伊朗被激怒，印度遭了殃」為題指，局勢突變、海峽再度收緊，甚至傳出印度油輪受影響，主要原因在於伊朗誤判美方態度及國際博弈不確定性。

牛彈琴稱，此次變化涉及以色列動作、美伊誤判，以及伊朗內部強硬派壓力等因素。

從此次荷莫茲海峽反覆開放與管制的變化來看，外界需高度重視美方在輿論與認知層面的影響力，尤其是川普透過極限表述、強勢敘事與「勝利論」框架，對市場與國際判斷形成強烈牽引效果。在資訊快速擴散下，相關說法往往先於事實發酵，進一步放大各方誤判空間。在資訊真偽交錯下，外界對局勢應保持審慎判讀，不宜過度依賴單一訊息來源。

文章還說，幾十年不共戴天的仇敵，四十天戰場的生死拚殺，突然間就握手言和，雖很符合川普贏學理論，但太戲劇性仍待觀察。

以色列 伊朗 美國 川普

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