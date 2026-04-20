聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗副外長：不會有濃縮鈾運往美國

聯合報／ 編譯王曉伯、茅毅／綜合報導　

伊朗副外長哈蒂柏札德十八日指稱，鑒於華府拒絕放棄在關鍵問題上的「極端要求」，才使美伊談判陷入僵局。

哈蒂柏札德說，第二輪美伊談判時間未定；「我們現在的重點，在於敲定美伊間諒解的框架。我們不想進行任何注定失敗的談判，也不想讓任何談判淪為緊張升高的藉口」。

哈蒂柏札德還說，「因對方提出極端要求，企圖使伊朗淪為國際法中的化外之民，才阻礙我們達成協議」。

上述的美方極端要求，即要求伊方交出手中的濃縮鈾。哈蒂柏札德明言，「不會有任何濃縮鈾運往美國；這根本不可能，我可以向你們保證，儘管我們願解決任何我們關心的問題，但不會接受任何根本行不通的事」。

哈蒂柏札德呼籲美方應解決伊方關切的問題，包括長期對伊朗實施的制裁，「各方應理解且解決我們主要關切的問題，即美國對伊朗實施的非法單邊制裁，以及對伊朗人民的經濟恐怖主義，旨在扼殺伊朗人民，並迫使他們對抗伊朗的政治體制」。

對日前停火生效後，以軍仍持續攻擊黎巴嫩，哈蒂柏札德則說，伊朗別無選擇，只能徹底制止侵略者。

伊朗國會議長卡利巴夫十九日也說，「距最終討論還很遙遠，談判雖有所進展，但仍有許多分歧，部分根本性的問題也還沒解決」。

以色列 伊朗 美國 濃縮鈾

延伸閱讀

伊指責美「極端要求」致談判陷僵局

美伊停火談判關鍵細節卡關 伊朗稱戰場取得勝利

媒體傳話？美伊若要求 中國願接手濃縮鈾

放棄全面和平協議？美伊談判「核議題」陷分歧 盼改簽備忘錄

相關新聞

停火倒數！美國與伊朗可望本周舉行第2輪談判 以宣布延長停火為目標

美伊2周停火即將於22日到期。美國總統川普19日在自創社媒真實社群發文表示，美方代表團20日晚間將抵巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第2輪美伊談判。

「不再當好好先生」川普控伊朗違反停火協議 威脅攻擊橋梁、發電廠

美國總統川普19日在社群媒體發文表示，伊朗軍方對荷莫茲海峽附近的船舶開火，已「完全」違反停火協議，並再度威脅除非伊朗接受協議，否則將攻擊伊朗的橋樑與發電廠。

美伊將在巴基斯坦重啟談判 川普盼伊朗接受美方協議

美國總統川普今天說，美方代表團明天將抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與伊朗進行第2輪會談，他指控德黑蘭違反荷莫茲海峽停...

伊朗前領袖身亡逾1個月未下葬！專家挑明3原因「既弱又怕還交代不了」

伊朗前最高領袖哈米尼遇襲身亡超過1個月，至今仍未舉行國葬。分析指出，德黑蘭當局除了顧慮葬禮淪為空襲目標，或引發新一波示威抗議，更面臨必須交代哈米尼之子、現任最高領袖穆吉塔巴始終神隱的壓力。

停火兩周將屆 美今赴巴基斯坦與伊重啟談判

美國總統川普十九日在社群平台發文表示，美方代表團廿日晚間將抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第二輪美伊談判，他表示希望伊朗接受美方提出的「非常公平又合理協議」，否則美方將摧毀伊朗所有電廠及橋梁。

美查伊朗影子船隊 擴及全球

華爾街日報十八日引述美國官員報導，美軍已準備在未來幾天攔檢與伊朗有關的油輪，並對任何在國際水域協助伊朗的商船實施扣押。這凸顯美國對伊朗的海上打擊行動，已擴大至中東以外地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。