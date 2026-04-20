伊朗副外長：不會有濃縮鈾運往美國

伊朗副外長哈蒂柏札德十八日指稱，鑒於華府拒絕放棄在關鍵問題上的「極端要求」，才使美伊談判陷入僵局。

哈蒂柏札德說，第二輪美伊談判時間未定；「我們現在的重點，在於敲定美伊間諒解的框架。我們不想進行任何注定失敗的談判，也不想讓任何談判淪為緊張升高的藉口」。

哈蒂柏札德還說，「因對方提出極端要求，企圖使伊朗淪為國際法中的化外之民，才阻礙我們達成協議」。

上述的美方極端要求，即要求伊方交出手中的濃縮鈾。哈蒂柏札德明言，「不會有任何濃縮鈾運往美國；這根本不可能，我可以向你們保證，儘管我們願解決任何我們關心的問題，但不會接受任何根本行不通的事」。

哈蒂柏札德呼籲美方應解決伊方關切的問題，包括長期對伊朗實施的制裁，「各方應理解且解決我們主要關切的問題，即美國對伊朗實施的非法單邊制裁，以及對伊朗人民的經濟恐怖主義，旨在扼殺伊朗人民，並迫使他們對抗伊朗的政治體制」。

對日前停火生效後，以軍仍持續攻擊黎巴嫩，哈蒂柏札德則說，伊朗別無選擇，只能徹底制止侵略者。

伊朗國會議長卡利巴夫十九日也說，「距最終討論還很遙遠，談判雖有所進展，但仍有許多分歧，部分根本性的問題也還沒解決」。