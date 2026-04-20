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政治領導層與軍方分歧 伊朗談判困境

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）。路透
伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）。路透

華爾街日報報導，伊朗開放荷莫茲海峽後又宣布重新封鎖，凸顯該國政治領導層與軍方強硬派的分歧，將使外交談判更加複雜。

戰爭開始以來，伊朗強硬派已進一步掌控政府。伊朗外長阿拉奇上周五宣布荷莫茲海峽開放，一天後伊朗革命衛隊就以美方仍持續封鎖伊朗港口為由，向至少兩艘商船開火，並警告海峽仍然關閉，導致試圖通行的船隻被迫折返。

這種公開的分裂，顯示出美伊談判未來將面臨的困難，願意妥協的人未必獲得伊朗強硬派全面支持。

華府智庫威爾遜中心伊朗問題專家艾梅爾西表示：「西方習慣把伊朗當成一個擁有清晰指揮鏈的國家，你與外交部談判，他們往上呈報，然後做出決策，一切就搞定了。但實際上，一旦局勢緊張，掌握槍枝、無人機與快艇的人，往往會贏得爭論。」

一名伊朗外交官指出，伊朗外長阿拉奇是談判團隊相對務實的人物，他推文宣布開放海峽，是為了在兩周停火期限倒數之際，釋出願意妥協訊號。

美國國安會前中東事務資深主任辛格表示，此舉是在美方讓步宣布黎巴嫩停火後出現，顯示伊朗有意達成協議。

然而，這個做法立即在伊朗國內遭到攻擊。一名自稱革命衛隊海軍官員透過海事無線電廣播說，海峽仍然關閉，「我們會依據最高領袖的命令開放，而不是聽某個白痴的推文」。

幾乎同時，與革命衛隊有關的媒體也批評阿拉奇在社群媒體宣布政策，表示「外交部應重新考慮這種溝通方式」。強硬派國會議員馬哈茂迪甚至呼籲撤換阿拉奇，稱其言論壓低油價，等同送給美國一份禮物。

一名德黑蘭消息人士說，革命衛隊對阿拉奇發表聲明前未與其協調感到憤怒。華府智庫昆西研究所副總裁帕西表示：「反對與美國達成協議的強硬聲音愈來愈大，已構成重大政治挑戰。」

伊朗前最高領袖哈米尼死於空襲後，其子穆吉塔巴繼任，但三月初上任以來尚未公開露面，目前伊朗各級軍事指揮官擁有高度自主權。

哈米尼死亡使整個體系變得更加分裂。田納西大學伊朗問題專家戈爾卡表示，「主要仲裁者不在了，各派系鬥爭已開始」。

以色列 伊朗 美國 革命衛隊

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