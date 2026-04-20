美查伊朗影子船隊 擴及全球

華爾街日報十八日引述美國官員報導，美軍已準備在未來幾天攔檢與伊朗有關的油輪，並對任何在國際水域協助伊朗的商船實施扣押。這凸顯美國對伊朗的海上打擊行動，已擴大至中東以外地區。

紐約時報十八日報導，美國與以色列以不讓伊朗擁有核武的名義聯手對伊朗開戰，反而讓伊朗意識到自己握有「核彈級」手段，即憑藉地理位置掌控荷莫茲海峽，令任何對手都不敢輕舉妄動。儘管外界對伊朗飛彈庫存的估計不一，但對德黑蘭仍有足夠武器讓通航海峽的船舶暴露在風險中則有共識。

美國將在全球接管與伊朗有關的船舶，包括已航行至波斯灣外且載運伊朗石油的船舶，以及載運可能支援伊朗武器的船舶。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩日前指稱，美軍將主動追查任何懸掛伊朗國旗的船舶或任何試圖向伊朗提供物資支援的船舶，包含規避國際規範、制裁或保險要求的非法「影子船隊」。

美國艾莫瑞大學學者尼維特說，目前看來川普政府正在海上同時推進三項行動，即封鎖伊朗附近海域；不排除在全球各地扣押伊朗影子船隊；設法不讓伊朗取得飛彈零件等「違禁品」。

美國封鎖荷莫茲海峽雖已對伊朗造成衝擊，海運貿易占伊朗經濟產出中的九成左右，每天約三點四億美元，目前這條命脈幾乎停擺。然而，伊朗封鎖海峽也推升國際油價和肥料及其他民生必需品價格，打亂美以對這場戰爭規畫的如意算盤。

美國智庫大西洋理事會研究員希特里諾維奇說，如今眾人皆知若未來又爆發涉及伊朗的衝突，那關閉海峽將是伊朗教科書上的第一步，「你不可能戰勝地理」。

俄羅斯前總統、現任俄國聯邦安全會議副主席麥維德夫近來就提到，儘管對美伊停戰何去何從尚不清楚，「但確定的是。伊朗已測試過它的核武，那就是海峽，其潛力取之不盡、用之不竭」。

美國軍方與情報官員估計，自二月底開戰以來，伊朗仍保有約四成的攻擊型無人機；甚至在八日停火時，伊朗還能動用戰前約五成的飛彈發射器，且又從洞穴及碉堡挖出約一百套發射器，讓飛彈發射器數量回升至戰前的六成左右。伊朗也正清理被美軍轟炸後埋在瓦礫堆的飛彈。美方估計若完成清理，伊朗最多可恢復戰前約七成的飛彈庫存。