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川普：美伊本周第二輪談判 喊話接受條件 否則將發動攻擊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國與伊朗的停火協議將於22日到期，一度恢復通行的荷莫茲海峽在上周末關閉，美國總統川普威脅，除非伊朗接受美方條件，否則將攻擊伊朗橋梁與發電廠。美聯社
美國與伊朗的停火協議將於22日到期，一度恢復通行的荷莫茲海峽在上周末關閉，美國總統川普威脅，除非伊朗接受美方條件，否則將攻擊伊朗橋梁與發電廠。美聯社

美國伊朗的停火協議將於22日到期，一度恢復通行的荷莫茲海峽在上周末關閉，美國總統川普威脅，除非伊朗接受美方條件，否則將攻擊伊朗橋梁與發電廠，並透露他的特使本周將前往巴基斯坦談判。全球股市20日開盤時恐面臨壓力，國際油價也可能扭轉上周五約10%跌幅。

川普19日在社群媒體發文，伊朗軍方對荷莫茲海峽附近的一艘法國船舶與一艘英國貨船開火，「完全違反」停火協議，「我的代表將前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，將於明天（20日）傍晚抵達準備談判」，「我們提出一項非常公平合理的協議，我希望他們接受，如果他們不接受，美國將摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋梁」。

他稍早接受福斯新聞訪問表示，美國特使威科夫21日會在巴基斯坦與伊朗進行第二輪談判。

不過，與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的塔尼斯姆通訊社報導，因美軍封鎖，目前還沒決定派遣談判代表團。

IRGC 18日指控，美軍持續封鎖伊朗船舶與港口，違反停火協議，在封鎖解除前，伊朗將繼續關閉荷莫茲海峽，並警告任何船舶都不能在波斯灣與阿曼灣下錨，企圖闖入的船隻將被摧毀。

負責與美國談判的伊朗國會議長卡利巴夫19日表示，與美國的談判已取得一些進展，但距離最終協議依然遙遠，雙方在關鍵問題上，尚未解決分歧，並批評美國封鎖伊朗是愚蠢且無知的決策，他已告知調停人巴基斯坦，美軍的封鎖違反停火協議。

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