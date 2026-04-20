川普表面強硬 內心憂慮

美國總統川普對伊朗的訊息態度反覆不定，時而以強硬威脅施壓、時而對談判採取和解態度，知情人士透露，川普決策難以捉摸的關鍵，在於他雖然表面看來高傲強硬，內心卻懷有美軍傷亡與不利共和黨年底選情的憂慮。

川普已在社群平台極盡施壓、甚或挑釁伊朗之能事，包括威脅摧毀伊朗文明、爆粗口痛罵伊朗，他在軍事上也採取極限施壓策略，攻擊伊朗上萬的目標、封鎖伊朗港口，更可能擴大對伊朗相關船舶的打擊範圍，到中東以外的水域。

但華爾街日報引述知情人士指出，川普也心懷憂慮。他押注能以美國海空軍的超強力量，解決困擾美國數十年來的國安難題，但伊朗卻反而展現韌性，川普所聲稱的六周軍事行動期限早已過去，如今不僅停火談判前景堪憂，伊朗還封閉了全球關鍵貿易水道荷莫茲海峽。

知情人士透露，川普原本以為伊朗可能會在封鎖荷莫茲海峽前投降，而且即便伊朗試圖封鎖該海峽，美軍也能因應，但他對於伊朗能以攻擊威脅輕易封鎖荷莫茲海峽，感到震驚。

他也對伊朗軍事行動並未獲得選民讚揚感到挫敗，且這場戰爭正在拖累11月國會期中選舉的共和黨選情。

為突破困局，川普在對北約盟國不願伸援感到憤怒之餘，也對發動地面行動感到躊躇，擔心美軍傷亡可能高到令人無法接受。