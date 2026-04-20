美軍擬擴大對伊朗海上打擊

華爾街日報（WSJ）引述美國官員說法指出，美軍已準備在未來幾天攔查登檢與伊朗有關的油輪，並對任何在國際水域、協助伊朗的商船實施扣押，顯示美軍對伊朗的海上打擊行動，已擴大至中東以外的水域。

美國中央司令部指出，美方對伊朗港口實施海上封鎖期間，已攔回23艘試圖駛離伊朗港口的船隻。

報導指出，在美軍擴大封鎖行動後，將在全球各地接管與伊朗有關船隻，包括已航行至波斯灣外、載運伊朗石油的船舶，及運送可能支援伊朗政權武器的船隻。

這顯示美國和伊朗都在為戰事可能再起預做準備，但雙方目前看起來都不急於重啟戰爭。美國與伊朗正處於兩周停火期，預定美東時間21日到期，雙方12日在巴基斯坦舉行會談未果，至今尚未敲定新一輪談判日期。伊朗外長阿拉奇17日突宣布開放荷莫茲海峽，軍方18日又無預警恢復對這條海峽的嚴格管制，且開火逼退兩艘試圖通行的油輪。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩16日曾表示，美國將主動追查任何懸掛伊朗國旗的船舶，或任何試圖向伊朗提供物資支援的船隻，包括規避國際規範、制裁或保險要求的非法影子船隊。