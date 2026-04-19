聽新聞
0:00 / 0:00
停火倒數！美國與伊朗可望本周舉行第2輪談判 以宣布延長停火為目標
美伊2周停火即將於22日到期。美國總統川普19日在自創社媒真實社群發文表示，美方代表團20日晚間將抵巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第2輪美伊談判。
川普還在上述發文中寫道，美方提出1項「非常公平又合理的協議」，「我希望他們接受；否則美方即將摧毀伊朗境內的每座電廠及橋梁」。
美國有線電視新聞網（CNN）19日也引述1位熟知美伊談判的伊朗消息人士報導，伊方代表團21日將抵巴基斯坦，由伊朗國會議長卡利巴夫及外長阿拉奇率領；伊方目前期望美伊22日將象徵性地共同宣布延長停火。
首輪美伊談判自11至12日在伊斯蘭馬巴德舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。