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美伊將重啟談判 消息人士：伊朗代表4/21抵巴基斯坦
在美國總統川普稱美方談判代表將於明天抵達巴基斯坦後，伊朗消息人士表示，伊朗代表團將於21日抵達巴基斯坦，準備與美方會談。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些消息人士預期，此次伊朗代表團成員會跟上一輪相同，包括外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。
伊朗方面預期，雙方將於22日象徵性地共同宣布延長美伊停火。
消息人士補充道，若一切順利，且川普（DonaldTrump）同意前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，伊朗總統也將前往當地，屆時兩國總統將舉行「總統聯合會議」，並簽署「伊斯蘭馬巴德宣言」。
在川普宣布將派出代表團後，伊朗方面尚未正式證實談判代表將前往伊斯蘭馬巴德。
路透社則引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）報導，伊朗目前尚未決定派代表團赴巴基斯坦談判。
美伊上個週末舉行的首輪高層會談未能達成協議。
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