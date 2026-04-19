美伊將重啟談判 消息人士：伊朗代表4/21抵巴基斯坦

華爾街日報報導，美國總統川普向來靠恫嚇、極限施壓與不可預測姿態主導局勢，有別於今年初在委內瑞拉迅速得手後信心大增，如今川普首度將這套作風帶入長期戰爭，卻在德黑蘭方面吃鱉，美軍威風凜凜也無法轉化成勝利。現在川普一方面對外維持強硬逞強姿態，私下卻日益焦慮，反覆恐懼與思索局勢可能惡化到何種程度。

2026-04-19 15:11