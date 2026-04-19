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美伊將在巴基斯坦重啟談判 川普盼伊朗接受美方協議

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普今天說，美方代表團明天將抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與伊朗進行第2輪會談，他指控德黑蘭違反荷莫茲海峽停火協議，也說期盼伊朗接受美方所提協議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（DonaldTrump）在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「伊朗昨天決定在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）開火，完全違反我們的停火協議！許多砲火瞄準一艘法國船舶和英國貨輪。這樣不太友善，對吧？美方代表將啟程前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad），他們明晚就會在那裡，準備進行磋商。」

川普今天接受「紐約郵報」（New York Post）專訪表示，白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）將赴巴基斯坦，川普女婿庫許納（Jared Kushner）也將參與其中。

川普還在貼文中稱伊朗在荷莫茲海峽周邊的行動適得其反，他指出：「伊朗近來宣布關閉荷莫茲海峽，令人匪夷所思，因為我們的『封鎖』早已使它關閉。伊朗無意中幫了我們一把，他們才是隨著該航道關閉，每天損失5億美元的一方！美國則毫無損失。」

他補充說，航運模式因此有所調整。「事實上，許多船正開往美國德州、路易斯安那州及阿拉斯加準備裝載貨物，這得多虧伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）老是想當強硬派！」

川普強調，美方已提出他所稱「非常公平與合理的協議」，並對談判一旦破局發出嚴正警告。

他說：「我們提出一項非常公平與合理的協議，我希望他們能接受，否則美國將摧毀伊朗每一座發電廠和每一座橋樑。不再扮演好好先生！」

川普說：「若他們不接受這項協議，他們將會迅速、輕易垮台，我很榮幸來執行早該完成的事，這本該是過去47年由其他總統對伊朗採取的行動」，並以全部大寫字母寫道：「現在正是終結伊朗這個殺戮機器的時刻！」

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