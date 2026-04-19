「不再當好好先生」川普控伊朗違反停火協議 威脅攻擊橋梁、發電廠

美國總統川普19日在社群媒體發文表示，伊朗軍方對荷莫茲海峽附近的船舶開火，已「完全」違反停火協議，並再度威脅除非伊朗接受協議，否則將攻擊伊朗的橋樑與發電廠。

川普表示，一艘法國船舶與一艘英國貨船被伊朗火力瞄準，並非友善之舉，「我的代表將前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，將於明天（20日）傍晚抵達準備談判」，「我們正在提出了項非常公平合理的協議，我希望他們接受，因為如果他們不接受，美國將摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑」。

他說，「不再當好好先生！他們將迅速屈服，他們將輕易屈服。如果他們不接受協議，我將榮幸地去做必須做的事」。

川普稍早接受福斯新聞訪問時表示，他的特使威科夫21日會在巴基斯坦與伊朗談判。目前美伊兩周的停火協議預定美東時間21日到期。