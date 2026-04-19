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伊朗再關荷莫茲海峽 中印船舶似被迫折返、航運停擺

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
在美伊之間的脆弱停火協議到期的數日前，伊朗重新管制對全球能源供應至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），今天這條戰略要道的航運陷入停擺。（路透）
在美伊之間的脆弱停火協議到期的數日前，伊朗重新管制對全球能源供應至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），今天這條戰略要道的航運陷入停擺。（路透）

在美伊之間的脆弱停火協議到期的數日前，伊朗重新管制對全球能源供應至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），今天這條戰略要道的航運陷入停擺。

路透社報導，伊朗最高談判代表表示，近期與美方的會談已有進展，而美國總統川普（Donald Trump）也稱與德黑蘭當局進行了「非常良好的對話」，但雙方皆未透露細節。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BaqerQalibaf）表示，雙方在兩個主要癥結點─核議題及荷莫茲海峽問題上，仍有極大分歧。

伊朗先前曾宣布將允許船舶通過荷莫茲海峽，但昨天改變立場，指控美方違反停火協議，並持續封鎖伊朗港口。

據報兩艘印度籍船隻昨天試圖通過海峽時遭到攻擊，在那之後，航運資料顯示，今天一早這條狹窄水道的航運已經停擺。

今晨有一艘中國油輪與一艘印度天然氣運輸船被看到正往東航行通過海峽，但船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，這兩艘船似乎被迫折返，格林威治標準時間0時後，沒有其他船隻進出波斯灣。

戰前荷莫茲海峽承載全球1/5的石油運輸量，如今這場戰爭進入第8週，海峽實質上遭到封鎖，導致全球能源供應遭遇史上最嚴重衝擊，油價因而飆升。

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