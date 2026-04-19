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分析：中國疑助伊朗監控美軍 美國中東戰略自相矛盾

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

美國伊朗戰爭進入第50天，分析指出，中國在美伊衝突中扮演關鍵角色，透過間諜艦艇監控美軍動態，並可能向伊朗提供地對空飛彈系統。此外，美國在中東的軍事行動與其國安戰略背道而馳。

英國廣播公司（BBC）推出的「安全簡報」（TheSecurity Brief）系列專題，由英國軍方前高階軍官凱伊（Mikey Kay）深入解析全球衝突與安全威脅，為影響當今不確定世界的事件與決策提供看法。

針對主持人佛瑞塞（Christian Fraser）問到，中國在軍事上如何支援伊朗，曾擔任英國武裝部隊突擊直升機飛行員的凱伊表示， 隸屬中國解放軍海軍新型的情報蒐集艦「瞭望一號」（Liaowang-1）排水量達3萬噸，是非常特殊的船艦，現階段正於阿曼灣（Gulf ofOman）國際水域活動。

●瞭望一號蒐集美軍訊號 提供戰場即時動態

凱伊說，「瞭望一號」的任務基本上是監控並大量蒐集美方軍事應變相關的情報，例如航空母艦打擊群、驅逐艦、戰鬥機與飛彈防禦系統，這些裝備都會留下電子訊號，或說是電子指紋。而這艘船就是將所有電子數據即時傳回北京，提供中國過去無法掌握的美方軍事能力全貌，也讓北京能掌握戰場即時態勢。這艘船艦甚至能在6千公里外執行觀測任務。

此外，凱伊指出，根據公開來源情報顯示，如果中國還沒有向伊朗提供地對空飛彈系統，那很快也會這麼做。他說，中國提供的是肩射防空飛彈FN-6，這種飛彈十分小巧，攜帶方便，由士兵肩扛發射。它的彈頭裝有紅外線尋標器，可以用來鎖定目標發熱的部位，通常就是發動機部分。

而升級型號還包括QW-12。這些肩射防空飛彈，能夠擊落直升機、無人機，甚至巡弋飛彈，而且還內建反誘餌系統。

●美對伊開戰存在國安戰略矛盾

主持人佛瑞塞問到，這其中存在一個核心矛盾。華府在中東地區發動戰爭，不過根據美國的國家安全戰略，中東不應再是優先考量區域；在此同時，中國則在一旁觀察、等待，蒐集所有這些資訊，並悄悄擴展其在整個印太地區的影響力。美國是否正在錯的地方、錯的時間打錯的仗？

凱伊回應，這麼說絕對有道理。從分析來看，美國目前在伊朗的行動確實存在諸多爭議，他甚至認為美國五角大廈內部也有不少人私下持有相同看法。

凱伊另表示，針對印太地區，美國國家安全戰略文件有一段提及台灣，內容寫道「嚇阻台灣衝突，理想上要維持軍事優勢，這是最優先事項。」因此這幾乎顯示，這場戰爭（美伊戰爭）的進行正好與不到一年前出爐的國安戰略背道而馳。

●中國海軍快速擴張 與美差距仍大

凱伊特別指出，中國海軍正在快速擴張，中國海軍整體而言大約有332艘軍艦，但可能還會更多，其中包括3艘航艦、60艘潛艦，以及10艘排水量超過1萬噸的驅逐艦。

即便如此，在美中兩國的航艦與航艦打擊群數量上，現役有11艘航艦的美國仍有極大優勢。

美國航艦運作歷史超過100年，中國則是約14年，所以兩者還有很大差距。中國只能造出他們技術所及的航艦，未必能完全複製美國的經驗。

此外，中國在海軍航空戰力方面，與美國相比，仍落後數年，甚至可能是數十年。

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