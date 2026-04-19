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傳川普為美伊衝突焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

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很快會有進一步消息 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中央社／ 台北19日綜合外電報導

伊朗軍方宣布再度關閉荷莫茲海峽後，美國總統川普表示美伊目前對話進展順利，預計很快會有進一步消息。此外，伊朗民航局宣布重新開放部分領空，允許國際航班飛越其東部空域。

●伊朗開放部分領空　允許國際航班飛越東部空域

伊朗民航局宣布，伊朗18日重新開放部分領空，允許國際航班飛越其東部空域。民航局表示：「本國空域東段的航線對過境伊朗的國際航班開放」，還說部分機場已於當地時間上午7時重新開放。

不過在超過3小時後，航班追蹤網站仍顯示沒有國際航班飛越伊朗，若干航班為避開伊朗領空而繞道飛行。

●伊朗短暫開放荷莫茲海峽　8艘油輪與天然氣船通過

伊朗在停火期間一度宣布重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行，航運追蹤數據顯示，今天至少有8艘油輪與天然氣運輸船通過這條關鍵貿易航道。不過德黑蘭隨後發布聲明表示，重新封鎖該海峽。

根據航運追蹤機構Kpler，伊朗昨天下午宣布開放荷莫茲海峽後，今天稍早有1艘原油油輪、4艘液化石油氣（LPG）運輸船、2艘油品及化學品油輪、1艘被歸類為「石油產品」運輸船等船舶通過該海峽。

●伊朗再關閉荷莫茲海峽　川普稱對話進展順利

伊朗軍方宣布再度關閉荷莫茲海峽後，川普（Donald Trump）表示，美伊目前對話進展順利，儘管伊朗又想封鎖荷莫茲海峽，但「他們無法勒索我們」，雙方正在對話，美國立場強硬，預計很快會有進一步消息。

德黑蘭17日剛宣布配合黎巴嫩停火，所有商船在停火期間完全開放通行荷莫茲海峽，但伊朗中央軍事指揮部昨天稍早表示，將恢復對荷莫茲海峽實施「嚴格管理」，推翻先前作為與華府談判一部分而暫時開放該戰略水道的決定。

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