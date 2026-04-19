伊朗稱 荷莫茲海峽無條件過境通行「已成歷史」

據新華社發自德黑蘭的報導，伊朗外交部發言人巴加埃19日凌晨表示，在美國和以色列的侵略將美國軍事力量帶入海峽周邊那一刻，荷莫茲海峽的無條件過境通行「便已成為歷史」。

針對歐盟官員呼籲伊朗遵守國際法並無條件開放荷莫茲海峽的言論，巴加埃在社交媒體平台發文稱，歐盟在對他國進行「國際法說教」的同時，卻對美國與以色列發動侵略採取縱容態度，對伊朗人民所遭受的暴行視若無睹。

巴加埃說，歐洲所謂的遵守「國際法」言論已徹底淪為言行不一的虛偽表演，歐洲長期奉行雙重標準的積弊由此可見。他還表示，現行國際法中並無任何條款禁止伊朗作為荷莫茲海峽沿岸國採取必要措施，以阻止海峽被用於對伊朗發動軍事侵略。

央視新聞指出，過去兩天，伊朗先是宣布開放荷莫茲海峽，美國在表示「感謝」之餘，又稱「針對伊朗的海上封鎖將繼續有效」。不到24小時，伊朗態度反轉，宣布恢復控制這一全球能源運輸要道。隨著荷莫茲海峽再次被管控，美伊談判前途未卜，中東局勢再次變得撲朔迷離。

據英國海事貿易行動辦公室報告，伊朗革命衛隊炮艇在荷莫茲海峽內對一艘試圖通行的油輪開火，另一艘貨櫃輪也遭不明彈藥襲擊。受此影響，包括印度和法國船隻在內的數十艘商船已緊急掉頭避險。美國總統川普對此回應稱，美國封鎖仍將持續。

外交層面，在巴基斯坦斡旋下的美伊下一輪談判目前仍無實質進展。伊朗最高國家安全委員會稱，美方在談判桌上提出「過度要求」，伊方絕不妥協。伊朗強調，只有在包括黎巴嫩在內的全面停火前提下，才有可能討論荷莫茲海峽的有限度開放。伊朗革命衛隊則重申，其飛彈與無人機生產仍在持續，並警告若衝突再度爆發，將投入本月剛下線生產的最新型武器。

央視新聞指出，整體來看，中東地區的緊張局勢還沒有完全緩解，各方仍在持續角力中。