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美伊停火談判關鍵細節卡關 伊朗稱戰場取得勝利
伊朗國會議長今天表示，在歷時數周的戰事中，伊朗「已在戰場上取得勝利」，之所以同意與美國達成臨時停火，是因為其訴求得到滿足。
法新社報導，除非獲得延長，否則這項為期兩周的停火協議將於22日到期。目前由包括巴基斯坦在內的調停方推動的永久協議仍未敲定，且關鍵爭議點的進展仍不明朗。
伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天在全國電視演說中表示：「我們在戰場上取得勝利。」並補充說，美國並未達成其目標，而伊朗掌控著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這一戰略海上運輸要道。
他提到美國時說：「如果我們接受停火，是因為對方接受了我們的訴求。敵方千方百計想強迫我們接受其訴求，而守住我們的權利至關重要，因此談判本身也是一種鬥爭方式。」
他也說：「我們距離最終討論還很遙遠。雖然談判取得了進展，但仍存在許多分歧，且部分根本性的問題尚未解決。」
卡利巴夫率領的代表團11日在伊斯蘭馬巴德與美國副總統范斯（JD Vance）舉行閉門會談，這是自1979年伊朗伊斯蘭革命前夕以來，美伊兩國最高層級的接觸。
這次談判未能達成最終協議，官員表示調停仍在持續進行，但伊朗副外長今天指出，目前尚未訂出新一輪談判日期。
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