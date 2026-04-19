中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看

中東戰爭進入第50天，兩名美國官員透露，美國總統川普今天上午召開白宮戰情室會議，和多位高層官員討論荷莫茲海峽新危機，以及與伊朗的談判事務。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國Axios新聞網報導，美伊兩國情勢目前正處於關鍵時刻，現行停火協議預計於3天後到期，然而雙方尚未敲定下一輪會談日期。一名美國高階官員表示，如果近期未能取得突破，戰事恐於數日內再度爆發。

Axios指出，根據一名知情人士，關於限制伊朗鈾濃縮技術及濃縮鈾庫存，美伊雙方原本在縮小分歧方面取得進展，但隨後荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）緊張局勢再度升溫。

此外，川普曾說，在以黎達成停火協議後，美國已禁止以色列進一步轟炸黎巴嫩，並稱華府將與黎巴嫩合作「處理」真主黨（Hezbollah）。

不過，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在停火後表示，以色列「尚未完成」對真主黨的行動，並矢言將「瓦解」該武裝組織。

對於伊朗宣布再度關閉荷莫茲海峽一事，川普直言「他們無法藉此勒索」，並透露與德黑蘭的交涉仍在進行中。

以色列軍方今天表示，他們已在黎巴嫩南部劃定一條「黃線」，類似在加薩走廊分隔以軍與武裝組織哈瑪斯（Hamas）控制區的界線。這是以色列與黎巴嫩17日停火以來，以方首次提到這條分界線。

以軍還說，已對試圖越界的可疑武裝分子發動打擊。

伊朗動向

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）今天表示，德黑蘭正審閱來自美方的「新提案」，不過該委員會也警告，伊朗談判代表不會向華府做出任何妥協。

這份聲明進一步強調，伊朗談判代表團「不會做出絲毫妥協、退讓或讓步，將全力捍衛伊朗民族的利益」。

伊朗一度宣布重新開放荷莫茲海峽通行，航運追蹤數據顯示，今天至少有8艘油輪與天然氣運輸船通過這條關鍵貿易航道，包括1艘原油油輪、4艘液化石油氣運輸船、2艘油品及化學品油輪和1艘被歸類為「石油產品」運輸船。

然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍今天在通訊軟體Telegram上宣布，在美國對伊朗港口解封前，荷莫茲海峽自今晚起將維持關閉狀態，任何接近海峽的違規船隻都會成為攻擊目標。

IRGC批評，美方持續封鎖伊朗港口「違反停火條件」，並稱美國總統川普關於荷莫茲海峽的聲明「毫無效力」，呼籲各船舶及其船東僅依伊朗發布的最新訊息行事。

一名伊朗高階官員稍早透露，德黑蘭將優先允許支付費用的船隻通過荷莫茲海峽，未繳費者將被「延後」通行。

伊朗最高國家安全委員會稍早也表示：「伊朗決定在戰爭徹底結束前，持續監督與控制荷莫茲海峽的交通狀況。」

委員會還提到，如果海峽重新開放，德黑蘭將向船隻發放通行證，同時要求支付安全、航安與環保服務相關費用。

伊朗烈士和退伍軍人事務基金會（Foundation of Martyrs and Veterans Affairs）表示，目前記錄到伊朗在這場戰爭中有3468人喪生。

油價股匯動態

根據路透社與分析師計算，伊朗戰爭於2月底爆發以來，中東原油與天然氣凝析油供應累計減少超過5億桶，成為史上最大規模能源供應中斷事件，相當於全球航空需求中斷10週、公路交通停擺11天等，造成約500億美元的損失。

分析師指出，由於煉油設施及卡達液化天然氣設施受影響，整體區域能源基礎設施全面恢復恐需數年。

其他國家及組織

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責發生在黎巴嫩南部、針對聯合國維和人員的攻擊事件；這起事件造成1名法國士兵喪生、另有3人受傷。

法國將此次攻擊歸咎黎巴嫩武裝組織真主黨，真主黨否認與這起攻擊事件有關。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天表示，10天停火協議不應是單方面的，並矢言其武裝人員將對以色列對黎巴嫩的攻擊作出回應。

卡西姆在聲明中指出：「由於我們不信任這個敵人，抵抗戰士將持續留在前線，隨時準備行動，並將對任何違規行為作出相應回應。」

他強調停火不能只是一方的責任，雙方必須共同遵守。