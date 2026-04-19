不只荷莫茲！美軍擬升級對伊朗行動「扣押全球與伊朗有關船隻」

華爾街日報引述美國官員透露，美軍已準備在未來幾天攔查登檢與伊朗有關的油輪，並對任何在國際水域、協助伊朗的商船實施扣押，此舉顯示美方對伊朗的海上打擊行動已擴大至中東以外地區。

根據美國中央司令部說法，美方對伊朗港口實施海上封鎖期間，攔回23艘試圖駛離伊朗港口的船隻。這場行動擴大後，美國將在全球各地接管與伊朗有關的船隻，包括已航行至波斯灣外、載運伊朗石油的船舶，以及運送可能支援伊朗政權武器的船隻。

華爾街日報描述，美伊都在為戰事可能再起做準備，不過看起來都不急於重啟戰爭。

美國與伊朗正處於2周停火期，預計4月22日到期，雙方12日在巴基斯坦舉行會談未果，至今尚未敲定新一輪談判日期。而伊朗外長阿拉奇17日突宣布開放荷莫茲海峽，軍方18日又無預警恢復對這條海峽的嚴格管制，且開火逼退2艘試圖通行的油輪。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩16日曾表示，美國將主動追查任何懸掛伊朗國旗的船舶，或任何試圖向伊朗提供物資支援的船隻，包括規避國際規範、制裁或保險要求的非法影子船隊。

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室本周告訴華爾街日報，正著手打擊支援伊朗政權、遭制裁且具敵意的海事網絡。該辦公室的「威脅資金小組」曾在川普打擊協助委內瑞拉船舶期間，負責提交船舶扣押令，在行動中扮演關鍵角色。

埃默里大學法學院副教授內維特（Mark Nevitt）表示，目前看來，川普政府正在海上同時推進3項行動，封鎖伊朗附近海域、不排除在全球其他地區扣押伊朗影子船隊，以及打擊飛彈零件等。他說：「這是一種極大化作法。若你想對伊朗進一步施壓，就會想動用手上每一項法律授權來這麼做。」