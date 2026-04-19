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不只荷莫茲！美軍擬升級對伊朗行動「扣押全球與伊朗有關船隻」

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不只荷莫茲！美軍擬升級對伊朗行動「扣押全球與伊朗有關船隻」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國中央司令部19日在X公布照片，顯示美軍兩棲攻擊艦拉什摩爾號的水兵與陸戰隊員在阿拉伯海執行荷莫茲海峽封鎖行動。圖/擷自美國中央司令部在X照片
美國中央司令部19日在X公布照片，顯示美軍兩棲攻擊艦拉什摩爾號的水兵與陸戰隊員在阿拉伯海執行荷莫茲海峽封鎖行動。圖/擷自美國中央司令部在X照片

華爾街日報引述美國官員透露，美軍已準備在未來幾天攔查登檢與伊朗有關的油輪，並對任何在國際水域、協助伊朗的商船實施扣押，此舉顯示美方對伊朗的海上打擊行動已擴大至中東以外地區。

根據美國中央司令部說法，美方對伊朗港口實施海上封鎖期間，攔回23艘試圖駛離伊朗港口的船隻。這場行動擴大後，美國將在全球各地接管與伊朗有關的船隻，包括已航行至波斯灣外、載運伊朗石油的船舶，以及運送可能支援伊朗政權武器的船隻。

華爾街日報描述，美伊都在為戰事可能再起做準備，不過看起來都不急於重啟戰爭。

美國與伊朗正處於2周停火期，預計4月22日到期，雙方12日在巴基斯坦舉行會談未果，至今尚未敲定新一輪談判日期。而伊朗外長阿拉奇17日突宣布開放荷莫茲海峽，軍方18日又無預警恢復對這條海峽的嚴格管制，且開火逼退2艘試圖通行的油輪。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩16日曾表示，美國將主動追查任何懸掛伊朗國旗的船舶，或任何試圖向伊朗提供物資支援的船隻，包括規避國際規範、制裁或保險要求的非法影子船隊。

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室本周告訴華爾街日報，正著手打擊支援伊朗政權、遭制裁且具敵意的海事網絡。該辦公室的「威脅資金小組」曾在川普打擊協助委內瑞拉船舶期間，負責提交船舶扣押令，在行動中扮演關鍵角色。

埃默里大學法學院副教授內維特（Mark Nevitt）表示，目前看來，川普政府正在海上同時推進3項行動，封鎖伊朗附近海域、不排除在全球其他地區扣押伊朗影子船隊，以及打擊飛彈零件等。他說：「這是一種極大化作法。若你想對伊朗進一步施壓，就會想動用手上每一項法律授權來這麼做。」

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