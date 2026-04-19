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伊朗24小時變卦再關荷莫茲！川普反嗆「耍小聰明、別想勒索」

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伊朗24小時變卦再關荷莫茲！川普反嗆「耍小聰明、別想勒索」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日在白宮。歐新社
美國總統川普18日在白宮。歐新社

紐約時報報導，伊朗軍方24小時內急轉彎，在18日宣布恢復對荷莫茲海峽維持嚴格管制。美國總統川普18日表示，伊朗想要「再次關閉這條海峽，他們無法勒索我們」，但同時對達成協議的前景表達樂觀，且預告當地18日前（台灣時間19日中午前）可能有新進展。

川普在白宮告訴記者：「他們有點耍小聰明，一如過去47年來那樣。」他還說，「整體進展非常順利，我們拭目以待，今天結束前應該會有一些消息」。

路透報導，伊朗外長阿拉奇17日無預警宣布開放荷莫茲海峽，在24小時內，伊朗中央軍事指揮部18日突然取消開放，以美國仍封鎖伊朗港口為由，稱將恢復對荷莫茲海峽維持「嚴格管制狀態」。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴則聲明，伊朗海軍已準備好對敵人祭出「沉重打擊」。

伊朗國營媒體引述最高國家安全委員會表示，伊朗對荷莫茲海峽的控制權包括要求支付與安全、航行安全及環境保護服務相關的費用。

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